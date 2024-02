Vídeo mostra abuso de autoridade praticado por um PM e causa revolta nos moradores de Brasileia e Epitaciolândia

Foto: Reprodução

Um suposto caso de abuso de autoridade praticado no município de Brasileia por parte de um agente da Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC causou revolta nos moradores da cidade que assistiram o vídeo que mostra toda a ação.

Uma câmera de segurança de uma oficina de motos localizada na Avenida Dr. Manoel Marinho Montes, bairro Eldorado, registrou o exato momento em que uma viatura da Policia Militar é estacionada em frente da oficina. Na oportunidade, três agentes descem do veículo e vão até um jovens que aparece sentado em frente do estabelecimento, ocasião em que um dos policiais, identificado como Leno Nascimento, atinge o jovem com spray de pimenta, sem que a vítima tivesse esboçado nenhuma reação. Após a atitude reprovável do agente, os mesmos voltam para a viatura e se evadem do local.

Segundo informação repassadas ao 3 de Julho Notícias, esta não é a primeira vez que este mesmo agente pratica abuso em virtude da farda que usa. Sem dúvidas, este não é o comportamento que a população espera de quem deveria garantir a segurança e coibir práticas inaceitáveis.

Entramos em contato com o tenente Thalles Ferreira, que responde pelo 5º Batalhão, onde questionamos se o mesmo já havia tomado conhecimento do caso e qual a posição da instituição. Na oportunidade, o mesmo nos informou que já havia tomado conhecimento dos fatos e que já estava sendo adotado todos os procedimentos cabíveis para esclarecer a situação.

Veja o vídeo: