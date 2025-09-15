Jerry Correia anuncia Gabriel Lener como atração da noite de sexta-feira na ExpoFronteira

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, anunciou mais uma grande novidade para a 1ª ExpoFronteira. O cantor Gabriel Lener será a atração principal da noite de sexta-feira, prometendo um show inesquecível para o público.

Com um repertório que mistura sucessos nacionais e músicas que animam multidões, Gabriel Lener chega para abrilhantar ainda mais a programação do evento, que já se consolida como um dos maiores da região de fronteira.

“Queremos oferecer momentos de lazer, cultura e entretenimento para a nossa população. A ExpoFronteira é um evento pensado para todos e tenho certeza de que a apresentação do Gabriel Lener vai marcar a nossa festa”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A expectativa é de que a noite de sexta-feira reúna um grande público, fortalecendo o espírito de integração e celebração que a ExpoFronteira traz para Assis Brasil.