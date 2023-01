Comédia “Nas Ondas da Fé” e “A História de Whitney Houston” estreiam no cinema em Rio Branco

Com obras atrasadas há mais de 5 anos, museu no Acre está 98% pronto e tem previsão de entrega para março — Foto: Secom-AC

O Museu dos Povos Acreanos tem previsão para ser entregue no fim de março deste ano, contrariando a última previsão do governo que falava em setembro de 2023. Os serviços são executados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Fundação Elias Mansour (FEM) e fiscalizados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). O adiamento chegou a ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). Com informações do G1 Acre.

Mas, na terça-feira (10), membros do governo do estado visitaram a obra, que iniciou em 2017 e tinha previsão para ser entregue em 2018, após 12 meses, mas se estende até então.

O secretário de Obras Públicas (Seinfra), Cirleudo Alencar, disse que a obra parou por dois anos entre 2019 e 2020 e alguns materiais acabaram sendo furtados nesse período, as obras foram retomadas no ano posterior.

O serviço é orçado em R$ 34 milhões, incluindo toda a parte da mobília e equipamentos tecnológicos e interativos. Desse total, R$2,3 milhões seriam de investimentos do Banco Mundial. A instituição irá abrigar acervos importantes sobre a história e cultura do Acre.

“A obra ficou mais de dois anos parada. Durante esse período de paralisação, houve furtos na parte de dentro, foi roubada toda parte de ar-condicionado, dutos e condensadores foram roubado”, disse o secretário de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Carvalho.

Além disso, ele explicou que o museu vai ficar sob o comando da Fundação Elias Mansur (FEM), onde serão realizados exposição de artesanato e obras que façam referência a cultura local.

“A FEM vai fazer toda parte de orientação, exposição de artesanato local, da história local aqui de Rio Branco e a proposta é que o projeto seja inaugurado, a obra seja inaugura no final de março. Entrando dentro do plano de ação da Fundação Elias Mansur, de 100 dias de governo” explica.

Segundo o secretário, a obra se encontra 98% concluída. Em seu estágio final, a obra está finalizando a ligação da subestação. O governador Gladson Camelli, o secretário de Obras Públicas, Cirleudo Alencar, o secretário de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Carvalho, e o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, foram fiscalizar as obras nesta manhã (10).