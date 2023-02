Após término da relação, Aline Campos e Jesus Luz se reencontram em show no Rio de Janeiro

Jesus Luz fez homenagem para Aline Campos em camarote da Sapucaí – Foto: Diego Castanho / CM assessoria

Aline Campos e Jesus Luz anunciaram fim da relação de sete meses no início de janeiro. Ex-casal curtiu show de Anitta no Rio neste domingo (29). Confira!

Anitta subiu ao palco do Rio Centro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para apresentar o “Ensaios da Anitta” e famosos marcaram presença no evento de pré-carnaval da cantora neste domingo (29). Aline Campos e Jesus Luz se reencontraram no show após o término da relação.

Enquanto a modelo dançava, o DJ curtia um pouco mais distante a apresentação da funkeira. Aline e Jesus divulgaram anunciaram o fim do namoro de sete meses no começo de janeiro, por meio de um publicação conjunta nas redes sociais.

Aline Campos responde críticas por término com Jesus Luz

Após a separação, Aline Campos jogou as cartas na mesa e afirmou que nunca ficou com Jesus Luz enquanto ele ainda era casado com Carol Ramiro – apesar de todos serem amigos.

“Nunca fui amiga da Carol [Ramiro, ex-mulher de Jesus] e ela sabe disso. Nunca tivemos afinidade, sempre tivemos respeito uma com a outra. Até hoje temos. Durante esses sete meses cuidei da filha deles com muito amor”, disse a atriz recentemente nos Stories do Instagram.

Aline pediu ainda o fim dos ataques. “Vocês estão criando na mente de vocês e está fazendo com que enviem energias ruins pra gente. Infelizmente a maioria das pessoas são mulheres… Nunca fiquei com Jesus enquanto ele era casado. Coloquem a mão na consciência de vocês”, desabafou. Veja mais

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.