20 mil pessoas participam do show do cantor Amado Batista no aniversário de 31 anos de Rodrigues Alves

Na quinta-feira (26), no sétimo dia de celebração do aniversário de 31 anos de Rodrigues Alves e da VII edição do festival da Banana, cerca de 20 mil pessoas compareceram ao show do mais amado do Brasil, leia-se Amado Batista.

A multidão lotou o Estádio Pedro Santana para ouvir e dançar os sucessos que perpassam gerações e leva milhões ao delírio musical.

O show realizado pela Prefeitura de Rodrigues Alves, com o apoio do governo do Estado, foi mais uma demonstração de carinho da gestão do prefeito Jailson com os seus conterrâneos.

O evento musical além de promover lazer, também ajudou centenas de moradores a revender seus produtos e lucrar financeiramente.

Logo após o show do Amado Batista , a festa ficou por conta do DJ Alemão e Trio Furacão e Banda. O festão foi até as 06h da manhã.

Ao raiar do dia 28, o prefeito Jailson e sua equipe serviu o café da manhã para 3 mil pessoas que ficaram até o final.

Jailson Amorim agradeceu a presença e convidou a todos para o encerramento hoje, com Desfile Cívico, final do rodeio, escolha da miss festival da banana e muito carnaval com bandas locais e Trio Furacão e banda.