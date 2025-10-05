Cultura
Segunda noite da ExpoFronteira reúne milhares de pessoas com show, rodeio e ampla participação de expositores
Assessoria – A segunda noite da ExpoFronteira, realizada neste sábado (04), no Espaço de Eventos do Km 01, foi marcada por grande público e uma programação diversificada que movimentou Assis Brasil e toda a região de fronteira.
Milhares de pessoas prestigiaram o evento, que contou com show do cantor Vitinho Imperador, animando o público com muito ritmo e interação. A noite também teve a segunda etapa do rodeio, que segue com disputas acirradas e terá sua grande final neste domingo.
Os estandes continuam sendo um dos pontos mais movimentados da feira, reunindo instituições como Sebrae, Banco da Amazônia, cooperativa de café, expositores bolivianos e peruanos, além de produtos e empreendedores locais. O campeonato de Free Fire segue atraindo jovens competidores de diversas comunidades.
Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito Jerry Correia, secretários municipais, o deputado Eduardo Veloso e prefeitos de cidades vizinhas, que acompanharam a programação e visitaram os expositores.
O prefeito Jerry Correia destacou a relevância do evento para o município: “A ExpoFronteira mostra a força de Assis Brasil e o quanto nossa região tem potencial. Ver o público participando, os empreendedores vendendo e nossas culturas se encontrando é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou.
A programação se encerra neste domingo com a final do rodeio, a fase decisiva do campeonato de Free Fire e o show nacional de Gabi Martins, fechando três noites seguidas com atrações musicais nacionais e recorde de público.
Jerry Correia: ExpoFronteira promove palestras sobre agricultura e pecuária em Assis Brasil
Neste sábado (4), a ExpoFronteira 2025 trouxe para os participantes uma importante rodada de palestras voltadas ao fortalecimento da agricultura e pecuária da região.
Produtores e visitantes tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e trocar experiências com especialistas.
Entre os temas abordados, destacaram-se:
- Monilíase do cacau e cupuaçu – ministrada por Gabriela da Silva, do IDAF, a palestra abordou técnicas de prevenção e manejo para garantir a saúde das plantações.
- Prevenção e combate à vassoura de bruxa na mandioca – Ligiane Amorim, do IDAF, explicou métodos eficientes para proteger a lavoura e aumentar a produtividade.
- Manejo de bacia leiteira – o médico veterinário Osmir Jackson apresentou práticas de manejo que promovem a saúde do rebanho e a qualidade do leite produzido.
- Manejo de pastagem – Daniel Lambertucci, da EMBRAPA, trouxe orientações sobre conservação do solo e técnicas de pastagem que potencializam a produção de forragem e o bem-estar animal.
A Prefeitura de Assis Brasil reforça seu compromisso em apoiar a educação, a capacitação e o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário local, proporcionando espaços de conhecimento como a ExpoFronteira 2025.
Deputada Maria Antônia realiza grande evento em Brasiléia com sorteio de prêmios e participação de lideranças políticas
Deputado Eduardo Velloso participa de confraternização promovida pela deputada Maria Antônia e destaca avanços na saúde e apoio às comunidades do interior
Está tudo pronto para a realização da confraternização da deputada Maria Antônia, um dos eventos mais aguardados de Brasileia que acontecerá no Clube da PM
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional
De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...
Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte
A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
Prefeito do Acre teria flagrado a esposa em suposta traição com promotor de Justiça dentro da própria casa, em episódio que abalou a cidade
As informações que circulam nos bastidores da política acreana são de cair o queixo. De acordo com relatos, um episódio...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...
Após intensa reforma, estádio O Cruzeirão volta a receber grande público em Cruzeiro do Sul
Assessoria – Depois do investimento feito pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na reforma e revitalização, o Estádio O Cruzeirão...
Epitaciolândia em destaque: jovens atletas brilham no Jiu-Jitsu e fortalecem projeto “Artes Marciais nas Escolas”
No último domingo, aconteceu um dos melhores eventos de jiu-jitsu do Acre, reunindo atletas de alto nível técnico e proporcionando...
