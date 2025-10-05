Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Cultura

Segunda noite da ExpoFronteira reúne milhares de pessoas com show, rodeio e ampla participação de expositores

Publicados

5 de outubro de 2025

Cultura

Assessoria – A segunda noite da ExpoFronteira, realizada neste sábado (04), no Espaço de Eventos do Km 01, foi marcada por grande público e uma programação diversificada que movimentou Assis Brasil e toda a região de fronteira.

Milhares de pessoas prestigiaram o evento, que contou com show do cantor Vitinho Imperador, animando o público com muito ritmo e interação. A noite também teve a segunda etapa do rodeio, que segue com disputas acirradas e terá sua grande final neste domingo.

Os estandes continuam sendo um dos pontos mais movimentados da feira, reunindo instituições como Sebrae, Banco da Amazônia, cooperativa de café, expositores bolivianos e peruanos, além de produtos e empreendedores locais. O campeonato de Free Fire segue atraindo jovens competidores de diversas comunidades.

Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito Jerry Correia, secretários municipais, o deputado Eduardo Veloso e prefeitos de cidades vizinhas, que acompanharam a programação e visitaram os expositores.

O prefeito Jerry Correia destacou a relevância do evento para o município: “A ExpoFronteira mostra a força de Assis Brasil e o quanto nossa região tem potencial. Ver o público participando, os empreendedores vendendo e nossas culturas se encontrando é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou.

A programação se encerra neste domingo com a final do rodeio, a fase decisiva do campeonato de Free Fire e o show nacional de Gabi Martins, fechando três noites seguidas com atrações musicais nacionais e recorde de público.

MAIS LIDAS DA SEMANA

