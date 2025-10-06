Cultura
Novidade na 9ª edição do Festival da Banana: concurso do maior cacho e pratos com derivados são sucesso no evento
Assessoria – A 9ª edição do Festival da Banana trouxe novidades que encantaram produtores e visitantes: o concurso do maior cacho de banana e a competição gastronômica com pratos feitos a partir dos diversos derivados da fruta.
O vencedor do concurso do maior cacho de banana foi o senhor Antônio Aganísio, que levou para casa a premiação de R$ 1.000,00. Já a disputa pelo melhor prato com derivados da banana teve como vencedor o senhor Wuldson Chaves, representado por Eli Lopes, que também recebeu R$ 1.000,00.
Senhor Antônio Aganísio – Maior cacho de banana: “Estou muito feliz com essa conquista! Agradeço a Deus, à minha família e a todos que me apoiaram. É uma alegria ver meu trabalho reconhecido neste festival tão importante para Rodrigues Alves.”
Senhor Wuldson Chaves (representado por Eli Lopes) – Melhor prato com derivados da banana:
“É uma honra ter meu prato escolhido como vencedor! Quero agradecer a Deus, à minha família e ao Eli Lopes por representar meu trabalho. Que essa vitória incentive ainda mais a criatividade e o amor pela nossa cultura local.”
O evento destacou a importância da banana para a economia local e incentivou a criatividade na cozinha, valorizando receitas tradicionais e inovadoras. Produtores competiram pelo maior cacho, enquanto chefs e cozinheiros amadores apresentaram pratos que iam de doces a receitas salgadas, todos explorando o potencial da fruta.
A iniciativa reforça o compromisso do festival em promover a cultura, a agricultura e a gastronomia de Rodrigues Alves, tornando a festa ainda mais atrativa para moradores e turistas.
Encerramento em grande estilo marca os 4 dias do 9º Festival da Banana 2025 de Rodrigues Alves
Assessoria – O município de Rodrigues Alves viveu, entre os dias 2 e 5 de outubro, mais uma edição inesquecível do Festival da Banana, evento que já faz parte do calendário cultural e turístico da cidade.
O último dia de programação foi repleto de emoção e alegria. Pela manhã, a tradicional Cavalgada Cavaleiro Metal reuniu dezenas de cavaleiros e amazonas em um desfile que reforça a valorização das tradições rurais do município.
À noite, a festa tomou conta da cidade com uma programação vibrante. A grande final do rodeio empolgou o público na arena e consagrou Júnior Moura, da cidade de Tarauacá, como o grande campeão, levando para casa o prêmio de R$ 6 mil reais.
Também foram realizados, no mesmo período, o concurso do maior cacho de banana e o melhor prato com derivados da fruta, que destacaram a força da produção agrícola e o talento culinário dos participantes locais.
Encerrando com chave de ouro, o público curtiu os shows de Jadson Santos, Galã do Piseiro e Ricardo Pinheiro e Banda, que animaram a multidão na Praça Antônio Guilherme.
O 9º Festival da Banana 2025 consolidou-se mais uma vez como um dos maiores eventos culturais do Vale do Juruá, movimentando a economia local e fortalecendo o sentimento de orgulho e pertencimento da população.
A Prefeitura de Rodrigues Alves agradece a todos os parceiros, servidores e visitantes que fizeram parte dessa grande festa.
