Novidade na 9ª edição do Festival da Banana: concurso do maior cacho e pratos com derivados são sucesso no evento

Assessoria – A 9ª edição do Festival da Banana trouxe novidades que encantaram produtores e visitantes: o concurso do maior cacho de banana e a competição gastronômica com pratos feitos a partir dos diversos derivados da fruta.

O vencedor do concurso do maior cacho de banana foi o senhor Antônio Aganísio, que levou para casa a premiação de R$ 1.000,00. Já a disputa pelo melhor prato com derivados da banana teve como vencedor o senhor Wuldson Chaves, representado por Eli Lopes, que também recebeu R$ 1.000,00.

Senhor Antônio Aganísio – Maior cacho de banana: “Estou muito feliz com essa conquista! Agradeço a Deus, à minha família e a todos que me apoiaram. É uma alegria ver meu trabalho reconhecido neste festival tão importante para Rodrigues Alves.”

Senhor Wuldson Chaves (representado por Eli Lopes) – Melhor prato com derivados da banana:

“É uma honra ter meu prato escolhido como vencedor! Quero agradecer a Deus, à minha família e ao Eli Lopes por representar meu trabalho. Que essa vitória incentive ainda mais a criatividade e o amor pela nossa cultura local.”

O evento destacou a importância da banana para a economia local e incentivou a criatividade na cozinha, valorizando receitas tradicionais e inovadoras. Produtores competiram pelo maior cacho, enquanto chefs e cozinheiros amadores apresentaram pratos que iam de doces a receitas salgadas, todos explorando o potencial da fruta.

A iniciativa reforça o compromisso do festival em promover a cultura, a agricultura e a gastronomia de Rodrigues Alves, tornando a festa ainda mais atrativa para moradores e turistas.