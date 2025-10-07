Encerramento em grande estilo marca os 4 dias do 9º Festival da Banana 2025 de Rodrigues Alves

Assessoria – O município de Rodrigues Alves viveu, entre os dias 2 e 5 de outubro, mais uma edição inesquecível do Festival da Banana, evento que já faz parte do calendário cultural e turístico da cidade.

O último dia de programação foi repleto de emoção e alegria. Pela manhã, a tradicional Cavalgada Cavaleiro Metal reuniu dezenas de cavaleiros e amazonas em um desfile que reforça a valorização das tradições rurais do município.

À noite, a festa tomou conta da cidade com uma programação vibrante. A grande final do rodeio empolgou o público na arena e consagrou Júnior Moura, da cidade de Tarauacá, como o grande campeão, levando para casa o prêmio de R$ 6 mil reais.

Também foram realizados, no mesmo período, o concurso do maior cacho de banana e o melhor prato com derivados da fruta, que destacaram a força da produção agrícola e o talento culinário dos participantes locais.

Encerrando com chave de ouro, o público curtiu os shows de Jadson Santos, Galã do Piseiro e Ricardo Pinheiro e Banda, que animaram a multidão na Praça Antônio Guilherme.

O 9º Festival da Banana 2025 consolidou-se mais uma vez como um dos maiores eventos culturais do Vale do Juruá, movimentando a economia local e fortalecendo o sentimento de orgulho e pertencimento da população.

A Prefeitura de Rodrigues Alves agradece a todos os parceiros, servidores e visitantes que fizeram parte dessa grande festa.