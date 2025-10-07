Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Cultura

Encerramento em grande estilo marca os 4 dias do 9º Festival da Banana 2025 de Rodrigues Alves

Publicados

6 de outubro de 2025

Cultura

Assessoria – O município de Rodrigues Alves viveu, entre os dias 2 e 5 de outubro, mais uma edição inesquecível do Festival da Banana, evento que já faz parte do calendário cultural e turístico da cidade.

O último dia de programação foi repleto de emoção e alegria. Pela manhã, a tradicional Cavalgada Cavaleiro Metal reuniu dezenas de cavaleiros e amazonas em um desfile que reforça a valorização das tradições rurais do município.

À noite, a festa tomou conta da cidade com uma programação vibrante. A grande final do rodeio empolgou o público na arena e consagrou Júnior Moura, da cidade de Tarauacá, como o grande campeão, levando para casa o prêmio de R$ 6 mil reais.

Também foram realizados, no mesmo período, o concurso do maior cacho de banana e o melhor prato com derivados da fruta, que destacaram a força da produção agrícola e o talento culinário dos participantes locais.

Encerrando com chave de ouro, o público curtiu os shows de Jadson Santos, Galã do Piseiro e Ricardo Pinheiro e Banda, que animaram a multidão na Praça Antônio Guilherme.

Leia Também:  Rio Amônia: Um dia com o povo Ashaninka da Aldeia Apiwtxa

O 9º Festival da Banana 2025 consolidou-se mais uma vez como um dos maiores eventos culturais do Vale do Juruá, movimentando a economia local e fortalecendo o sentimento de orgulho e pertencimento da população.

A Prefeitura de Rodrigues Alves agradece a todos os parceiros, servidores e visitantes que fizeram parte dessa grande festa.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Cultura

Novidade na 9ª edição do Festival da Banana: concurso do maior cacho e pratos com derivados são sucesso no evento

Publicados

57 minutos atrás

em

6 de outubro de 2025

Por

Assessoria – A 9ª edição do Festival da Banana trouxe novidades que encantaram produtores e visitantes: o concurso do maior cacho de banana e a competição gastronômica com pratos feitos a partir dos diversos derivados da fruta.

O vencedor do concurso do maior cacho de banana foi o senhor Antônio Aganísio, que levou para casa a premiação de R$ 1.000,00. Já a disputa pelo melhor prato com derivados da banana teve como vencedor o senhor Wuldson Chaves, representado por Eli Lopes, que também recebeu R$ 1.000,00.

Senhor Antônio Aganísio – Maior cacho de banana: “Estou muito feliz com essa conquista! Agradeço a Deus, à minha família e a todos que me apoiaram. É uma alegria ver meu trabalho reconhecido neste festival tão importante para Rodrigues Alves.”

Senhor Wuldson Chaves (representado por Eli Lopes) – Melhor prato com derivados da banana:
“É uma honra ter meu prato escolhido como vencedor! Quero agradecer a Deus, à minha família e ao Eli Lopes por representar meu trabalho. Que essa vitória incentive ainda mais a criatividade e o amor pela nossa cultura local.”

Leia Também:  Policial acreana é campeão do maior evento de Crossfit da América Latina

O evento destacou a importância da banana para a economia local e incentivou a criatividade na cozinha, valorizando receitas tradicionais e inovadoras. Produtores competiram pelo maior cacho, enquanto chefs e cozinheiros amadores apresentaram pratos que iam de doces a receitas salgadas, todos explorando o potencial da fruta.

A iniciativa reforça o compromisso do festival em promover a cultura, a agricultura e a gastronomia de Rodrigues Alves, tornando a festa ainda mais atrativa para moradores e turistas.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política2 dias atrás

Socorro Neri cobra providências do Governo Federal e DNIT para recuperação da BR-364 e destaca importância da rodovia para o desenvolvimento do Acre

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) reforçou, neste sábado (4), a necessidade de uma ação imediata do Departamento Nacional de...
Política2 dias atrás

Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional

De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...
Política4 dias atrás

Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte

A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...

POLÍCIA

Polícia3 semanas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia3 semanas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia3 semanas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação1 semana atrás

Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM

A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Educação2 semanas atrás

Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas

Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Educação3 semanas atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...

CONCURSO

Concurso4 semanas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso4 semanas atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 mês atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte10 horas atrás

Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025

A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Esporte22 horas atrás

Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre

A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Esporte1 dia atrás

Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado

Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS