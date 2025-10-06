3ª noite do Festival da Banana 2025 é marcado pela escolha da Rainha do Festival e do Banana Folia, em Rodrigues Alves

Assessoria – A terceira noite do Festival da Banana 2025 foi marcada pela escolha da Rainha do Festival da Banana 2025. Carla Beatriz foi eleita a grande campeã, levando para casa um prêmio de R$ 3 mil. Emocionada, a nova rainha declarou: “Estou muito feliz e quero agradecer a Deus e à minha família por todo apoio. É uma honra representar o Festival da Banana e celebrar a cultura e as tradições de nossa cidade”.

Logo em seguida, o público se animou com o tradicional Banana Folia, um carnaval fora de época, que contou com apresentações de bandas locais.

O prefeito Salatiel Magalhães destacou a importância do festival para a cidade: “O Festival da Banana não é apenas uma festa; ele aquece a economia local, valoriza nossos artistas e promove momentos de lazer para toda a população”.

O evento reafirma a tradição cultural de Rodrigues Alves, unindo música, diversão e a celebração da produção local de bananas.