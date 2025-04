Epitaciolândia se destaca no Índice de Progresso Social: 2º lugar no Acre e 41ª posição na Região Norte

Epitaciolândia, município acreano localizado na fronteira com a Bolívia, tem se destacado no cenário regional ao alcançar a 2ª posição no Índice de Progresso Social (IPS) no estado do Acre, ficando atrás apenas da capital, Rio Branco. Além disso, Epitaciolândia ocupa a 41ª posição entre os municípios da Região Norte avaliados pelo IPS Amazônia 2025.

O IPS é uma ferramenta que mede o desempenho social e ambiental de territórios, considerando três dimensões principais: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos para o Bem-estar e Oportunidades. Essas dimensões são compostas por 12 componentes, incluindo Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, Água e Saneamento, Moradia, Segurança Pessoal, Acesso ao Conhecimento Básico, Acesso à Informação e Comunicação, Saúde e Bem-estar, Qualidade do Meio Ambiente, Direitos Individuais, Liberdades Individuais e de Escolha, Inclusão Social e Acesso à Educação Superior.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, atribui esse desempenho positivo ao potencial do município, que se beneficia de sua localização estratégica na fronteira e de uma economia em ascensão, impulsionada tanto pelo comércio quanto pelo agronegócio. Ele destaca que essa posição no ranking evidencia o crescimento do município em harmonia com a preservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico.

“Esse reconhecimento coloca Epitaciolândia em destaque na região amazônica, demonstrando que é possível promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população por meio de políticas públicas eficazes e investimentos estratégicos. Somos destaque na saúde e na educação, dois pilares que são as bases solidificadas de uma sociedade com qualidade de vida.” Destacou Lopes.