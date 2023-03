Prefeitura de Porto Walter publica resultado preliminar do processo seletivo da SEMEC

A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria de Educação divulgou a retificação das datas de divulgação dos resultados do processo seletivo da SEMEC que prevê a formação de cadastro de reserva de profissionais da Educação.

A mudança, para extensão de prazo se dá pela análise dos resultados e das entrevistas que superaram as expectativas alcançando o número total de 727 inscritos, segundo divulgado pela Presidência da Comissão do PSS.

Segundo a retificação que deve sair na edição de Segunda-feira (27), do Diário Oficial do Estado (DOE) as demais disposições previstas no edital ficam inalteradas. Dessa forma a divulgação preliminar do resultado deve sair no dia 03/03 (Sexta-feira). Já o período de interposição com recursos a comissão poderá ser feito pelo candidato após a divulgação do resultado preliminar entre os dias 06 e 07 de março.

Já a homologação com o resultado definitivo do seletivo será feita pelo Prefeito no dia 10/03 (Sexta-feira).

“Precisamos desse tempo adicional para que possamos analisar todos os currículos e as entrevistas escritas. O número de inscritos superou nossas expectativas, e por isso, resolvemos estender esse prazo para que a análise ocorra de forma criteriosa”, justificou Magno Ramos, Presidente da Comissão.

