Prefeitura de Porto Walter por meio da Secretaria de Educação abre processo seletivo para a Educação

Com inscrições gratuitas, a Prefeitura de Porto Walter por meio da Secretaria de Educação abriu nesta Quinta-feira (19), o processo seletivo para formação de cadastro de reserva para o quadro de servidores da autarquia. Os cargos são de professor de Ensino Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e finais, professor mediador, assistente educacional, professor tutor interprete, professor de libras, professor de AEE, professor de EJA e Educação Infantil da pré-escola.

Para participar do certame, o candidato precisa ter formação de nível superior completa, incompleta e ensino médio formação ou magistério completo. Os selecionados atuarão em escolas da zona urbana e rural da cidade. Os níveis salariais variam de R$1442,11 a R$2.884,22. O edital foi publicado nesta Quinta, no Diário Oficial do Estado.

As inscrições, por meio de análise curricular, iniciam-se no dia 24 e se estendem até o dia 27 de Janeiro, e serão feitas de maneira presencial na Secretaria de Educação (SEMEC), situada ao lado do IDAF no horário de 07 ás 11 da manhã e de 01 ás 05 da tarde. O processo seletivo tem validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período a depender da necessidade administrativa da SEMEC.

De acordo com o Secretário, Ericson Araújo, a administração segue firme com o seu compromisso com a Educação.

“Seguiremos avançando. Nesse ano de 2023 muitos investimentos serão feitos na área, e esse seletivo é apenas parte do que temos planejado”, garantiu.

O Prefeito César Andrade destaca que esse é mais um compromisso de campanha cumprido. “Um de nossos compromissos cumprido, igual fizemos ano passado quando contratamos professores, barqueiros, merendeiras e auxiliares de serviços diversos. Com esse seletivo vamos ampliar atendimentos, fortalecer a educação com mais qualidade de serviços e teremos mais dinheiro circulando porque estaremos gerando mais oportunidades com essas vagas de emprego”, disse.

Segundo o Presidente da Comissão do Processo seletivo, Magno Ramos, a previsão é que o resultado preliminar seja divulgado dia 01 de fevereiro nos sites oficiais da Prefeitura.