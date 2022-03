Prefeito Camilo Silva, reuniu todas as lideranças dos ramais do Município de Plácido de Castro

Assessoria – O Prefeito Camilo da Silva reuniu todas as lideranças dos ramais que compõem o Município para ouvir as necessidades de cada ramal e juntos preparem um plano de ação para o verão de 2022.

Durante a reunião, que aconteceu na Associação de Pescadores, muitos produtores aproveitaram para agradecer ao Prefeito Camilo por todo o trabalho realizado no ano de 2021. Ramais como o Cabo Severino que eram basicamente intrafegáveis, agora contam com uma estrutura excelente, que é resultado de piçarra de qualidade e manutenção das pontes. Os moradores que antes ficavam isolados no período chuvoso, agora tem seu direito de ir e vir garantido.

A Deputada Federal Vanda Milani, uma das maiores parceiras dos produtores de Plácido de Castro, também esteve presente na reunião. A Deputada foi responsável por fazer diversos repasses de emendas federais a Prefeitura que estão se transformando em Calcário para o produtor, tratores para ajudar na mecanização, caminhões para contribuir com o trabalho dos pescadores e outros diversos beneficiamentos. Na oportunidade ela também contou sobre o novo repasse que fez a Prefeitura para compra de sacolões para atender as famílias carentes.

A meta para o ano de 2022, segundo o Prefeito Camilo, é continuar com esse trabalho de excelência, parceria com governo do estado, deputados e vereadores. E para continuar cuidando dos ramais do Município, o primeiro passo foi ouvir as lideranças e construir uma planilha de necessidades. O segundo passo será montar a planilha de ação, que acontecerá nas próximas semanas.

Na oportunidade estavam presentes também o Secretário de Agricultura do Município, Suedilson da Silva e toda sua equipe, o Presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Plácido de Castro, Antonio Jose Passamani o Diretor Geral do Deracre, Petrônio Antunes e o Procurador Geral Adjunto, Dr. Willian Mantovani.

