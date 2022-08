Petecão leva plano de governo à OAB, Acisa e outras entidades: “vamos governar ouvindo a sociedade”

O candidato ao governo do Acre pela coligação “Com a força do povo”, Sérgio Petecão (PSD), acompanhado de seu vice João Tota Filho (PSD) e da candidata ao Senado Federal, Vanda Milani (PROS), iniciou nesta quarta-feira (3) uma série de visitas à entidades representativas da sociedade organizada no Acre para entregar cópia da proposta de plano de governo que embasa a sua candidatura.

A primeira instituição visitada na tarde de hoje foi a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, onde ele foi recebido pelo presidente Rodrigo Aiache. Na ocasião Petecão entregou ao presidente uma cópia impressa da proposta de plano de governo, se colocando à disposição da entidade para debater os principais problemas do estado e buscar as soluções que a população espera.

“Essa é a proposta de plano de governo protocolada junto ao TRE no registro da candidatura, mas essa discussão não se esgota aqui, a solução para os problemas do nosso estado será construída sempre ouvindo as instituições, nós vamos governar ouvindo a sociedade, então temos que iniciar esse diálogo desde já”, declara Petecão.

Já o presidente da OAB-AC agradeceu a visita dos candidatos e também demonstrou preocupação com o futuro do Acre. “Parabenizo o senador Petecão por ter saído na frente e por prestigiar a instituição. A OAB sempre se posicionou em defesa do estado democrático de direito, então, tudo que for relacionado ao fortalecimento da democracia é nosso dever abraçar”, declara Aiache.

O candidato a vice-governador João Tota Filho, que também é advogado, relembrou a contribuição dele para a expansão da OAB-AC, como fundador da seccional da OAB em Cruzeiro do Sul. “Essa casa também é minha e aqui eu me sinto sempre muito acolhido, por isso fizemos questão de iniciar nossas visitas às entidades por aqui, como um gesto de respeito e consideração de nossa parte”, destacou Tota Filho.

Ainda na tarde desta quarta-feira, os candidatos Petecão, Tota Filho e Vanda Milani também entregaram a proposta de plano de governo ao presidente da Associação Comercial e Industrial do Acre, Marcello Moura. A visita ao presidente da Acisa ocorreu na sede do órgão e foi mais uma oportunidade para os candidatos abrir diálogo com importantes segmentos da economia do Acre.

“O Acre tem sérios problemas de fome, desemprego, violência e nós vemos muita gente falando disso, mas pouco se fala sobre as causas dessas mazelas sociais. Ouvir o setor produtivo e a iniciativa privada é um passo importante para se iniciar uma mudança de atitude frente a esses problemas, porque somos nós que geramos emprego, que criamos riqueza”, declara o presidente da Acisa.

A candidata ao Senado Vanda Milani destacou a importância do Estado no apoio à iniciativa privada, especialmente os pequenos e médios empreendedores. “Somos a favor da criação de mecanismos que possam facilitar a vida de quem quer empreender. O estado tem essa capacidade, mas para isso é necessário ter compromisso e querer fazer, e nós estamos comprometidos com essa causa e com o futuro do Acre”, afirma Vanda.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora do município de Brasileia, Neiva Badotti, afirma que o mensalinho, agora na atual gestão o feito é praticado via pix, o que antes era mensalinho por meio de folhinha agora, na gestão de Fernanda Hassem foi informatizado, ou seja, modernizaram a possível prática de lavagem de dinheiro.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja o Vídeo: