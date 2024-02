12 mil pessoas já se inscreveram no Concurso no Acre, já tem mais de milhão inscritos em todo o país

As inscrições, iniciadas em 19 de janeiro, permanecem abertas até a sexta-feira, 9 de fevereiro – Foto: Divulgação / MGI

(Gov) – Até o momento, 12.521 pessoas já se inscreveram no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) para realizar provas no estado do Acre. Ao todo, já são um milhão e meio de pessoas inscritas no modelo inovador de seleção, organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). As inscrições, iniciadas em 19 de janeiro, permanecem abertas até esta sexta-feira, 9 de fevereiro.

Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90, enquanto para o bloco de cargos de nível médio o valor é de R$ 60. “Sabemos que existe uma corrida na primeira e na última semana. Na primeira semana, atingimos um milhão de inscritos, embora esta semana tenha sido um pouco mais lenta como o esperado, imaginamos que na próxima semana o ritmo acelerará novamente”, disse a ministra Esther Dweck, em entrevista a uma rádio na última quinta-feira (1°).

A ministra também destacou que, até o momento, metade dos 1,5 milhão de inscritos já efetuaram o pagamento ou tiveram a isenção confirmada. A titular do MGI fez um alerta direcionado aos candidatos que já realizaram a inscrição, mas receberam a negativa do pedido de isenção (ou ainda não fizeram o pagamento da taxa). “A inscrição final depende do pagamento das inscrições, então faço esse alerta ao pessoal que já se inscreveu e não pagou”, orientou.

Vagas no Acre

As 6.640 vagas para o serviço público federal ofertadas nos oito editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) abrangem todos os 26 estados do país, Brasília e cidades do interior dos estados. No estado do Acre, há vagas abertas para exercício na capital e em outros municípios do estado.

Confira a lista de cargos e os locais de exercício no estado:

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA

Cargo: Analista Administrativo

Locais de Exercício: Brasília, Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Vitória, Goiânia, São Luiz, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Belém, Santarém, Marabá, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, Florianópolis,

Aracaju, São Paulo e Palmas.

Cargo: Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário

Locais de Exercício: Brasília, Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Vitória, Goiânia, São Luiz, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Belém, Santarém, Marabá, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, Florianópolis, Aracaju, São Paulo e Palmas.

Cargo: Engenheiro Agrônomo

Locais de Exercício: Brasília, Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Vitória, Goiânia, São Luiz, Belo Horizonte, Campo.

Grande, Cuiabá, Belém, Santarém, Marabá, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, Florianópolis, Aracaju, São Paulo e Palmas.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Cargo: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas

Locais de exercício: Rio Branco/AC Maceió/AL Macapá/AP Manaus/AM Salvador/BA Fortaleza/CE Brasília/DF Vitória/ES Goiânia/GO São Luís/MA Cuiabá/MT Campo Grande/MS Belo Horizonte/MG Belém/PA João Pessoa/PB Curitiba/PR Recife/PE Teresina/PI Rio de Janeiro/RJ Natal/RN Porto Alegre/RS Porto Velho/RO Boa Vista/RR Florianópolis/SC São Paulo/SP Aracaju/SE Palmas/TO.

Cargo: Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas

Locais de exercício: Rio Branco/AC Maceió/AL Macapá/AP Manaus/AM Salvador/BA Fortaleza/CE Brasília/DF Vitória/ES Goiânia/GO São Luís/MA Cuiabá/MT Campo Grande/MS Belo Horizonte/MG Belém/PA João Pessoa/PB Curitiba/PR Recife/PE Teresina/PI Rio de Janeiro/RJ Natal/RN Porto Alegre/RS Porto Velho/RO Boa Vista/RR Florianópolis/SC São Paulo/SP Aracaju/SE Palmas/TO.

Cargo: Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas

Locais de exercício (NORTE): Cruzeiro do Sul/AC, Rio Branco/AC, Tarauacá/AC, Careiro/AM, Coari/AM, Eirunepé/AM, Lábrea/AM, Manacapuru/AM, Manaus/AM, São Gabriel da Cachoeira/AM, Tabatinga/AM, Macapá/AP, Abaetetuba/PA, Almeirim/PA, Ananindeua/PA, Belém/PA, Breves/PA, Cametá/PA, Capanema/PA, Castanhal/PA, Itaituba/PA, Marabá/PA, Parauapebas/PA, Redenção/PA, Soure/PA, Tucumã/PA, Tucuruí/PA, Xinguara/PA, Ji-Paraná/RO, Porto Velho/RO, Vilhena/RO, Boa Vista/RR, Araguaína/TO, Araguatins/TO, Colinas do Tocantins/TO, Paraíso do Tocantins/TO, Tocantinópolis/TO