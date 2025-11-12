Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados do gramado do Estádio O Cruzeirão, como a área central do campo e dos goleiros. Agora o vegetação recebe adubação líquida para melhorar as condições e aumentar a durabilidade da grama.

O Diretor de Esportes e Lazer,Gilvan Ferreira, diz que além dos cuidados com o gramado, a prefeitura está instalado 24 refletores na arquibancada que foi construída neste ano, melhorando a iluminação para o público e para os jogadores.

Jogos e paralisação

Na semana passada, devido às fortes chuvas e para preservar o gramado do Cruzeirão as competições realizadas no local pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, chegaram a ser suspensas. Mas esta semana a bola volta a rolar no espaço esportivo.

Atualmente a Prefeitura realiza 3 competições de futebol no estádio, sendo a primeira e segunda divisões do campeonato masculino de futebol e a Copa Master Rei Pelé, que terá continuidade nesta quarta-feira, 12, com dois jogos. Às 18:30h to jogo será entre América x Atlético Moa. O segundo jogo entre o São José x Internacional às 20:00h.

“Se fez necessário parar nossas competições devido ao nosso inverno amazônico com muita chuva e a intensidade dos jogos. Enquanto paramos os jogos trabalhamos o gramado, replantamos e hoje estamos jogando um adubo líquido pra melhorar as condições do gramado e não deixar jamais o nosso Cruzeirão voltar aquilo que ele já foi um dia sem gramado nenhum. A nossa arquibancada, que esse ano foi coberta novamente, ganha uma iluminação nova”, disse Gilvan.