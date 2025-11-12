Esporte
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados do gramado do Estádio O Cruzeirão, como a área central do campo e dos goleiros. Agora o vegetação recebe adubação líquida para melhorar as condições e aumentar a durabilidade da grama.
O Diretor de Esportes e Lazer,Gilvan Ferreira, diz que além dos cuidados com o gramado, a prefeitura está instalado 24 refletores na arquibancada que foi construída neste ano, melhorando a iluminação para o público e para os jogadores.
Jogos e paralisação
Na semana passada, devido às fortes chuvas e para preservar o gramado do Cruzeirão as competições realizadas no local pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, chegaram a ser suspensas. Mas esta semana a bola volta a rolar no espaço esportivo.
Atualmente a Prefeitura realiza 3 competições de futebol no estádio, sendo a primeira e segunda divisões do campeonato masculino de futebol e a Copa Master Rei Pelé, que terá continuidade nesta quarta-feira, 12, com dois jogos. Às 18:30h to jogo será entre América x Atlético Moa. O segundo jogo entre o São José x Internacional às 20:00h.
“Se fez necessário parar nossas competições devido ao nosso inverno amazônico com muita chuva e a intensidade dos jogos. Enquanto paramos os jogos trabalhamos o gramado, replantamos e hoje estamos jogando um adubo líquido pra melhorar as condições do gramado e não deixar jamais o nosso Cruzeirão voltar aquilo que ele já foi um dia sem gramado nenhum. A nossa arquibancada, que esse ano foi coberta novamente, ganha uma iluminação nova”, disse Gilvan.
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório.
A cidade de Brasiléia se prepara para um domingo de resgate cultural, integração comunitária e muita diversão. No próximo dia 16, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, realizará o primeiro Torneio de Bets do município, um evento que promete reunir moradores de todas as idades na tradicional Praia do Izidório.
A iniciativa busca valorizar brincadeiras populares que marcaram a infância de gerações. O bets, conhecido por muitos como “taco”, volta ao cenário esportivo como uma forma de lazer acessível e nostálgica. A competição será aberta para homens e mulheres, sem cobrança de taxa de inscrição, tornando o evento totalmente gratuito para o público.
As inscrições serão realizadas no próprio local do torneio, a partir das 9h da manhã. As duplas participantes deverão levar seus próprios tacos, seguindo a recomendação técnica de largura máxima de 10 centímetros. As três melhores duplas serão premiadas, levando em consideração o desempenho, entrosamento e espírito esportivo demonstrado durante as partidas.
De acordo com o gerente de Esportes, Clebson Venâncio, o torneio representa mais um marco para as atividades esportivas do município, que já vem promovendo iniciativas de sucesso, como o campeonato de baladeira e o torneio de pesca, ambos realizados na Praia do Izidório.
“Queremos proporcionar um momento de descontração e fortalecer a cultura esportiva da nossa cidade. O bets é uma brincadeira simples, mas carregada de história, memória afetiva e união entre as famílias”, destacou Venâncio.
A expectativa é de grande participação da comunidade, que verá a Praia do Izidório novamente como ponto de encontro e celebração. O evento é aberto ao público e promete movimentar o domingo com animação, competitividade saudável e aquele toque especial de nostalgia que conecta gerações.
