Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão

Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer. O jogo de abertura foi vencido pela equipe do Club dos 40 por 2 a 0 sobre a equipe do Atlético Moa.

O evento contou com a presença de grande público, além de sorteios de pix para os torcedores, patrocinados pelas equipes e distribuição de chocolate para as crianças presentes no estádio.

O torneio, que se firmou como um evento tradicional no calendário esportivo local, reune 19 equipes, incluindo seis times da zona rural, representando as vilas do município.

Gilvan Ferreira, Diretor de Esportes e Lazer, destacou a relevância do evento para a valorização do esporte na região.

“Hoje realizamos mais uma grande festa aqui no Cruzeirão, com grande presença da torcida. Essa é a 3° edição da Copa Rei Pelé de Futebol Master com premiação estimada em 15 mil reais. São 19 equipes compostas por grandes nomes que já fizeram história em nosso futebol. O prefeito Zequinha Lima apoia a continuidade das competições do esporte local”,enfatiza Gilvan.