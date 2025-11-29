Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas

29 de novembro de 2025

A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou a inscrição de 879 atletas, encaminhados por 32 escolinhas — tanto dos núcleos oficiais do projeto no Acre quanto de escolinhas comunitárias que tiveram vagas abertas para participar. As avaliações ocorrem nos dias 4 e 5 de dezembro, no Estádio Tonicão, em Rio Branco.

No dia 4 de dezembro, será realizada a etapa de avaliação técnica, com atividades ao longo de todo o dia e participação de atletas das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15, reunindo jovens de oito municípios: Xapuri, Assis Brasil, Acrelândia, Senador Guiomard, Sena Madureira, Rio Branco, Porto Acre e Feijó. A seletiva contará com olheiros do Athletico Paranaense e do Vitória, que estarão no Acre para observar os talentos inscritos.

No dia 5 de dezembro, o resultado da peneira será divulgado durante o jogo solidário “Amigos do Léo Moura Contra a Fome”, marcado para às 18h30, também no Estádio Tonicão. O evento terá entrada franca e contará com sorteio de brindes e de camisas do Flamengo autografadas. Para participar dos sorteios, o público poderá contribuir com dois quilos de alimento não perecível, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade e instituições de assistência social.

O projeto das Escolinhas do Léo Moura é mantido no Acre com apoio do senador Alan Rick, por meio de emendas parlamentares destinadas à instalação e manutenção dos núcleos esportivos, atualmente presentes em cinco municípios e em expansão.

Para o senador, a mobilização demonstra o impacto social da iniciativa.

“Sabemos da força do esporte como ferramenta de transformação. O trabalho do Léo Moura no Acre é sério, alcança centenas de crianças e jovens e abre portas para oportunidades reais. Nosso mandato continuará apoiando iniciativas como essa”, destacou.

O evento deve reunir atletas, familiares e torcedores em dois dias de programação esportiva e social, movimentando o calendário esportivo do estado.

