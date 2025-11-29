Esporte
Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas
A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou a inscrição de 879 atletas, encaminhados por 32 escolinhas — tanto dos núcleos oficiais do projeto no Acre quanto de escolinhas comunitárias que tiveram vagas abertas para participar. As avaliações ocorrem nos dias 4 e 5 de dezembro, no Estádio Tonicão, em Rio Branco.
No dia 4 de dezembro, será realizada a etapa de avaliação técnica, com atividades ao longo de todo o dia e participação de atletas das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15, reunindo jovens de oito municípios: Xapuri, Assis Brasil, Acrelândia, Senador Guiomard, Sena Madureira, Rio Branco, Porto Acre e Feijó. A seletiva contará com olheiros do Athletico Paranaense e do Vitória, que estarão no Acre para observar os talentos inscritos.
No dia 5 de dezembro, o resultado da peneira será divulgado durante o jogo solidário “Amigos do Léo Moura Contra a Fome”, marcado para às 18h30, também no Estádio Tonicão. O evento terá entrada franca e contará com sorteio de brindes e de camisas do Flamengo autografadas. Para participar dos sorteios, o público poderá contribuir com dois quilos de alimento não perecível, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade e instituições de assistência social.
O projeto das Escolinhas do Léo Moura é mantido no Acre com apoio do senador Alan Rick, por meio de emendas parlamentares destinadas à instalação e manutenção dos núcleos esportivos, atualmente presentes em cinco municípios e em expansão.
Para o senador, a mobilização demonstra o impacto social da iniciativa.
“Sabemos da força do esporte como ferramenta de transformação. O trabalho do Léo Moura no Acre é sério, alcança centenas de crianças e jovens e abre portas para oportunidades reais. Nosso mandato continuará apoiando iniciativas como essa”, destacou.
O evento deve reunir atletas, familiares e torcedores em dois dias de programação esportiva e social, movimentando o calendário esportivo do estado.
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol.
Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube ao deixarem Brasileia, no Acre, rumo a Lima, no Peru, onde o time disputa a grande final da Conmebol. A movimentação no município começou cedo, reunindo caravanas, grupos organizados e famílias inteiras que decidiram encarar a longa viagem para apoiar o rubro-negro no confronto decisivo.
Nas últimas semanas, o clima de expectativa tomou conta da cidade. Bandeiras, camisas e acessórios do Flamengo se tornaram presença constante pelas ruas, simbolizando a confiança da torcida em mais um título continental. Muitos torcedores se organizaram em ônibus e vans, enquanto outros optaram por seguir de carro ou avião até a capital peruana.
Segundo os viajantes, a motivação é viver de perto a emoção de uma final histórica, reforçando o apoio que sempre marca presença nos grandes momentos do clube. A previsão é de que milhares de flamenguistas de diferentes regiões do país estejam no estádio, criando um ambiente dominado pelo vermelho e preto.
Para os torcedores de Brasileia, acompanhar o Flamengo em outro país é mais do que um simples jogo, é uma oportunidade de celebrar a identidade rubro-negra e representar o Acre em um dos maiores palcos do futebol sul-americano.
