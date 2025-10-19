Esporte
Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do Campeonato Portovaltense de Futebol de Campo 2025, consagrando os campeões das duas divisões e distribuindo R$ 61 mil em premiações para os times, artilheiros e musas.
Na 1ª Divisão, o título ficou com o Amantes do Esporte contra o Juruá no placar de 3 a 2, que levou o prêmio de R$ 25 mil, enquanto o vice-campeão recebeu R$ 10 mil. O artilheiro da categoria ganhou R$ 1.000, e a musa foi premiada com R$ 1.000.
Já na 2ª Divisão, a equipe Fazenda São Geraldo venceu o Sport Portovaltense nos pênaltis e garantiu o título, levando R$ 15 mil. O segundo colocado recebeu R$ 8 mil, além de R$ 1.000 para o artilheiro e R$ 500 para a musa.
O campeonato foi promovido pela Prefeitura, com recursos destinados por emenda do deputado federal Zezinho Barbary. O prefeito destacou que o evento fortalece o esporte local e promove lazer e integração entre as comunidades. “Graças ao apoio do deputado Zezinho Barbary, conseguimos valorizar os nossos atletas e incentivar o esporte, que é uma das paixões do nosso povo”, ressaltou o prefeito.
Os representantes das equipes campeãs também comemoraram o resultado. O jogador Macaxeira agradeceu o apoio da torcida e a organização. “Foi uma competição difícil, com grandes equipes. Agradecemos à Prefeitura e ao deputado pelo incentivo. Essa vitória é de todos que acreditaram na gente”, disse.
Já o goleiro da Fazenda São Geraldo, herói da decisão ao defender as cobranças de pênaltis, destacou a superação do grupo: “Trabalhamos muito e acreditamos até o fim. Esse título representa o esforço de cada jogador e o amor pelo futebol portowaltense.”
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no estádio “O Cruzeirão, à Copa de Futebol Master Rei Pelé.
Os jogos terão início às 18h30 com a partida entre as equipes do Estrela do Acre time do Moto táxi. Em seguida haverá o jogo entre o Atlético Mutirão contra o PSV da Vila Lagoinha. Os jogos são válidos pela fase de grupos da competição.
A Copa Rei Pelé é uma competição promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, voltada para o futebol Master com idade superior a 40 anos e conta com a participação de 19 equipes, incluindo 6 times da zona rural, representando as vilas da cidade. A competição teve início no sábado,11.
O Diretor de Esportes e Lazer da Prefeitura Gilvan Ferreira destacou a importância do evento e o apoio do Prefeito Zequinha Lima para o esporte local.
“Hoje daremos continuidade com a Copa Rei Pelé com dois grandes jogos no estádio O Cruzeirão. Temos 19 equipes que brigam pelo título e a premiação de quase R$ 15 mil. Nosso prefeito Zequinha Lima é um amante do esporte e tem nos dado as condições necessárias para realizarmos campeonatos que envolvem todas as categorias”, disse Gilvan.
