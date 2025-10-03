Após intensa reforma, estádio O Cruzeirão volta a receber grande público em Cruzeiro do Sul

Assessoria – Depois do investimento feito pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na reforma e revitalização, o Estádio O Cruzeirão voltou a receber grande público. A Prefeitura realizou melhorias no gramado com a compactação , nivelamento e drenagem permitindo que o campo receba jogos após chuvas.

Foi trocada a cobertura da arquibancada e toda a iluminação que atualmente conta com 54 refletores com lâmpadas de 1000 volts, tornando o estádio mais iluminado da região do Juruá. Também houve melhorias nas cabines de transmissão, pintura total por fora e por dentro, assim como troca de portões.

O investimento no estádio possibilitou a realização no local,de competições esportivas como a Super Copa das Vilas, campeonatos das 1ª e 2ª divisão, Copão de seleções do Vale do Juruá, com mais de 3 mil torcedores na final no último sábado, 27. O equipamento esportivo receberá a Copa Rei Pelé de Futebol Master que terá início no dia 11 de outubro.

Gilvan Ferreira, Diretor de Esportes e Lazer de Cruzeiro do Sul, destacou os investimentos realizados no estádio.

“Hoje o Cruzeirão é o estádio mais iluminado da região do Vale do Juruá, o que foi elogiado inclusive por prefeitos de outras cidades. Então o nosso Cruzeirão está preparado para receber um grande público, como aconteceu no dia 27 de setembro com a final do Copão do Vale do Juruá com mais de 3 mil pessoas que tiveram dentro do Cruzeirão prestigiando dois grandes jogos. Vale frisar que o nosso prefeito Zequinha Lima tem muito carinho pelo esporte e promove grandes eventos para a sociedade”, concluiu.