Após intensa reforma, estádio O Cruzeirão volta a receber grande público em Cruzeiro do Sul
Assessoria – Depois do investimento feito pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na reforma e revitalização, o Estádio O Cruzeirão voltou a receber grande público. A Prefeitura realizou melhorias no gramado com a compactação , nivelamento e drenagem permitindo que o campo receba jogos após chuvas.
Foi trocada a cobertura da arquibancada e toda a iluminação que atualmente conta com 54 refletores com lâmpadas de 1000 volts, tornando o estádio mais iluminado da região do Juruá. Também houve melhorias nas cabines de transmissão, pintura total por fora e por dentro, assim como troca de portões.
O investimento no estádio possibilitou a realização no local,de competições esportivas como a Super Copa das Vilas, campeonatos das 1ª e 2ª divisão, Copão de seleções do Vale do Juruá, com mais de 3 mil torcedores na final no último sábado, 27. O equipamento esportivo receberá a Copa Rei Pelé de Futebol Master que terá início no dia 11 de outubro.
Gilvan Ferreira, Diretor de Esportes e Lazer de Cruzeiro do Sul, destacou os investimentos realizados no estádio.
“Hoje o Cruzeirão é o estádio mais iluminado da região do Vale do Juruá, o que foi elogiado inclusive por prefeitos de outras cidades. Então o nosso Cruzeirão está preparado para receber um grande público, como aconteceu no dia 27 de setembro com a final do Copão do Vale do Juruá com mais de 3 mil pessoas que tiveram dentro do Cruzeirão prestigiando dois grandes jogos. Vale frisar que o nosso prefeito Zequinha Lima tem muito carinho pelo esporte e promove grandes eventos para a sociedade”, concluiu.
Epitaciolândia em destaque: jovens atletas brilham no Jiu-Jitsu e fortalecem projeto “Artes Marciais nas Escolas”
No último domingo, aconteceu um dos melhores eventos de jiu-jitsu do Acre, reunindo atletas de alto nível técnico e proporcionando momentos de muita emoção e superação. A Escola de Artes Marciais Leão Dourado marcou presença com 11 competidores e obteve resultados expressivos: 5 campeões, 5 empates e apenas um atleta sem resultado.
Entre os medalhistas que representaram com garra o município estão: Davi Emanoel Franco, Ana Vanessa Lima, Lorenzo Alves, Julia Guimarães e Maicon Daniel Pani, nomes que já despontam como promessas do esporte local.
A participação dos atletas reforça a importância de ações que incentivam o esporte como ferramenta de transformação social. Em Epitaciolândia, o projeto “Artes Marciais nas Escolas” vem sendo desenvolvido com esse propósito: promover o desenvolvimento físico, emocional e social de jovens estudantes do Ensino Fundamental I, por meio da prática regular de esportes, em especial das artes marciais.
Mais do que formar atletas, o projeto busca contribuir para a formação cidadã, estimulando valores como disciplina, respeito, superação e trabalho em equipe, além de mostrar a relevância do esporte na construção de uma sociedade mais saudável e consciente.
