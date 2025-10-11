Esporte
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11, a abertura da 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé a partir das 18h, no estádio O Cruzeirão. O jogo de abertura será entre as equipes do Atlético Moa e Club dos 40.
Esse torneio, que reúne atletas veteranos, já se consolidou como uma tradição no calendário esportivo de Cruzeiro do Sul.Nesta edição, a Copa contará com 19 equipes participantes, incluindo a presença de 6 times da zona rural, incluindo as vilas do município.
Gilvan Ferreira, Diretor de Esportes e Lazer de Cruzeiro do Sul, enfatizou a importância do evento e valorização do esporte em Cruzeiro do Sul.
“Às 18 horas deste sábado teremos a grande abertura da 3ª edição da Copa Master Rei Pelé patrocinada pela gestão municipal. São 19 equipes que disputarão essa 3ª edição da Copa Rei Pelé com a premiação muito boa, que será anunciada pelo Prefeito Zequinha durante a abertura do evento”, concluiu.
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025, realizada nos dias 4 e 5 de outubro, no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, em Brasiléia. Com o resultado, o time será o representante da regional na fase final da competição, que acontecerá ainda neste mês de outubro.
A Super Taça de Futsal teve início em abril, em Rio Branco, com a fase municipal, e já passou pelas regionais do Baixo Acre, Alto Acre e Juruá, restando apenas a etapa Tarauacá/Envira. Até o momento, mais de 60 equipes e 800 atletas participaram do torneio, que se consolida como a maior competição de futsal do estado.
O representante da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer, Marcelo Fontenele, que coordenou a etapa do Alto Acre, destacou que o evento é uma iniciativa do secretário estadual de Esportes, Ney Amorim.
“A determinação do secretário foi que fizéssemos a maior competição de futsal do Acre, envolvendo todos os municípios. Agora chegamos à reta final, com cinco equipes classificadas, restando apenas a etapa Juruá/Tarauacá. Agradecemos as parcerias das prefeituras das cidades-sede e da Federação Acreana de Futsal”, afirmou Fontenele.
O Coordenador de Esportes de Brasiléia, Clebson Venâncio, agradeceu o apoio do prefeito Carlinhos do Pelado e parabenizou o desempenho dos atletas:
“Foi uma conquista importante para nosso município. Agradeço ao prefeito pelo apoio total à equipe e parabenizo todos os jogadores pelo empenho e dedicação”, disse.
Resultados da Etapa do Alto Acre
• Epitaciolândia 07 x 02 Assis Brasil
• Xapuri 01 x 06 Brasiléia
• Brasiléia 05 x 01 Assis Brasil
• Xapuri 03 x 03 Epitaciolândia
• Assis Brasil 04 x 02 Xapuri
• Brasiléia 02 x 02 Epitaciolândia
Equipes Classificadas para a Fase Final
• Plácido de Castro
• Sena Madureira
• Cafu Auto Peças (Rio Branco)
• Carlos Chagas (Rio Branco)
• Brasiléia
• Juruá/Tarauacá (a ser realizada)
Vale ressaltar que a competição também conta com a participação do futsal feminino, que vem crescendo em todo o estado, promovendo inclusão e valorização do esporte entre as mulheres. Em breve, será iniciada também a Super Taça de Futebol de Campo, dando sequência ao calendário esportivo organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Acre.
