RIO BRANCO
Educação

Prefeitura de Brasiléia realiza segunda reunião com pais da Educação Especial para fortalecer parceria entre família e escola

6 de novembro de 2025

Educação

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu a segunda reunião com os pais de alunos da Educação Especial. O encontro reforçou o compromisso do município com a inclusão educacional e o desenvolvimento integral dos estudantes que necessitam de atendimento especializado.

A atividade contou com a mediação da psicopedagoga Regiane Machado, do Instituto de Gestão e Governança (IGG), que conduziu uma conversa voltada ao fortalecimento da parceria entre família e escola. Durante a reunião, foram discutidas estratégias de acompanhamento, desafios do cotidiano escolar e formas de ampliar o apoio pedagógico e emocional aos estudantes.

Segundo a equipe pedagógica, o diálogo contínuo com as famílias é fundamental para garantir um ambiente inclusivo, acolhedor e capaz de atender às necessidades específicas de cada criança. A troca de experiências e o compartilhamento de informações entre responsáveis e profissionais contribuem diretamente para avanços no processo de aprendizagem.

A Prefeitura destacou que novas ações serão realizadas ao longo do ano, sempre com foco na inclusão, no acompanhamento humanizado e na construção conjunta de práticas que assegurem o direito à educação de qualidade para todos.

