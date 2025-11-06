Educação
Prefeitura de Brasiléia realiza segunda reunião com pais da Educação Especial para fortalecer parceria entre família e escola
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu a segunda reunião com os pais de alunos da Educação Especial. O encontro reforçou o compromisso do município com a inclusão educacional e o desenvolvimento integral dos estudantes que necessitam de atendimento especializado.
A atividade contou com a mediação da psicopedagoga Regiane Machado, do Instituto de Gestão e Governança (IGG), que conduziu uma conversa voltada ao fortalecimento da parceria entre família e escola. Durante a reunião, foram discutidas estratégias de acompanhamento, desafios do cotidiano escolar e formas de ampliar o apoio pedagógico e emocional aos estudantes.
Segundo a equipe pedagógica, o diálogo contínuo com as famílias é fundamental para garantir um ambiente inclusivo, acolhedor e capaz de atender às necessidades específicas de cada criança. A troca de experiências e o compartilhamento de informações entre responsáveis e profissionais contribuem diretamente para avanços no processo de aprendizagem.
A Prefeitura destacou que novas ações serão realizadas ao longo do ano, sempre com foco na inclusão, no acompanhamento humanizado e na construção conjunta de práticas que assegurem o direito à educação de qualidade para todos.
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares
(Verônica Rodrigues) – O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de conversa com a equipe multidisciplinar da secretaria municipal de educação de Brasiléia. A secretária de Educação, Raiza Dias, também participou do encontro.
A iniciativa teve como objetivo sensibilizar e orientar a equipe da Educação Especial para o acompanhamento de situações de crises e conflitos no ambiente escolar, reforçando a cultura de prevenção, diálogo e corresponsabilidade educativa.
A ação é uma articulação entre o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Educação, voltada ao fortalecimento do acompanhamento pedagógico e intersetorial junto às escolas da rede municipal.
“O Ministério Público tem atuado de forma parceira com as secretarias municipais, fortalecendo a rede de proteção e promovendo ações que assegurem o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes”, destacou Luziane França, analista ministerial do MP.
Para a secretária de Educação, Raiza Dias, o momento foi de grande importância para o fortalecimento das ações dentro da rede municipal:
“O diálogo e a formação contínua são essenciais para fortalecer nossa rede de apoio dentro das escolas.”
