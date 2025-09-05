Educação
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar.
A obra foi viabilizada por meio de emenda do senador Sérgio Petecão, no valor de R$ 384.400,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais), representando um importante investimento no futuro das crianças da comunidade escolar.
A cerimônia contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, do vice-prefeito Amaral do Gelo, da secretária municipal de Educação, Raiza Dias, da vereadora Lucélia Borges, representando a câmara de vereadores, além do autor da emenda, senador Sérgio Petecão, e da gestora da escola Vitória Salvatierra Cesar, Rocilene da Silva.
Para a gestora da escola, Rocilene da Silva, a escola Vitória Salvatierra passa a oferecer mais qualidade nas atividades escolares, esportivas e culturais, beneficiando não apenas os estudantes, mas também toda a comunidade local.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da obra e agradeceu o apoio parlamentar que possibilitou a construção do espaço.
“Quero agradecer ao senador Sérgio Petecão por essa emenda tão importante. A quadra é mais que um local para prática esportiva, é um espaço de integração, de incentivo à educação”, ressaltou.
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de abertura do Programa de Escola em Tempo Integral. O evento reuniu alunos, pais, gestores das escolas da rede municipal, secretários, vereadora Veronice Neves, o vice-prefeito Reginaldo Martins e a comunidade em geral.
O prefeito Jerry Correia esteve presente e destacou que a implantação do tempo integral é um avanço histórico para a educação do município. “Estamos investindo no futuro da nossa cidade. O tempo integral garante mais aprendizado, mais cidadania e abre oportunidades para nossas crianças e adolescentes se desenvolverem em todas as áreas da vida”, ressaltou.
A programação contou com apresentações das crianças, que encantaram o público, além da leitura de poemas, reforçando o talento e a criatividade dos estudantes da rede municipal.
Em sua fala, a secretária municipal de Educação, Vanderleia Teixeira de Araújo, enfatizou que a escola em tempo integral representa muito mais do que o aumento da carga horária. “É um projeto de vida, um espaço de formação humana completa, onde os alunos podem aprofundar conhecimentos, descobrir talentos e participar de atividades que contribuem para sua formação como cidadãos conscientes e preparados para os desafios do mundo moderno”, afirmou.
O Programa de Escola em Tempo Integral simboliza o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em oferecer educação de qualidade para todos, ampliando oportunidades e garantindo que cada aluno tenha acesso a um futuro melhor.
Jorge Viana anuncia novo escritório da Apex Brasil na Índia e ressalta papel do presidente Lula na retomada internacional do país
Presidente da Apex Brasil destacou estratégia do governo Lula para expansão internacional e presença em novos mercados estratégicos
Pastores da Assembleia de Deus gravam vídeo para convocar ato bolsonarista e expõem a fé ao ridículo: estão servindo a Deus ou ao bolsonarismo?
Pastores que deveriam cuidar das ovelhas agora se dedicam a defender Bolsonaro, expondo a Assembleia de Deus a um desgaste...
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
