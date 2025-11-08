Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada no km 59 da BR-317, mais 63 km de ramal. A obra é fruto de uma parceria entre a gestão municipal e a comunidade local, que se uniram para garantir um ambiente adequado e acolhedor para o aprendizado das crianças da região rural.

A iniciativa atende a uma demanda antiga dos moradores, que enfrentavam dificuldades para manter os alunos frequentando a escola devido à longa distância e às condições de acesso. Com a nova estrutura, a comunidade contará com um espaço seguro, confortável e preparado para oferecer ensino de qualidade.

A secretária de Educação, Raiza Dias, destacou que a construção representa um avanço significativo. Segundo ela, a unidade escolar vai assegurar melhores condições de ensino, contribuindo diretamente para o desenvolvimento educacional das crianças que vivem nas áreas mais afastadas do município.

Com esse investimento, a gestão municipal reforça seu compromisso em ampliar o acesso à educação e promover transformação social em todas as regiões de Brasiléia, garantindo que nenhuma comunidade fique para trás.