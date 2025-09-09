Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade

Publicados

9 de setembro de 2025

Assis Brasil realiza ação de saúde e nutrição na Escola Sandoval Batista – Foto: Assessoria

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma ação especial na Escola Sandoval Batista, voltada para o acompanhamento da saúde dos alunos.

Durante a atividade, as crianças foram medidas e pesadas para avaliação do índice de massa corporal (IMC). Esse acompanhamento é fundamental para identificar possíveis necessidades de ajustes na alimentação e assegurar que a merenda escolar continue atendendo de forma equilibrada às demandas nutricionais dos estudantes.

O prefeito Jerry Correia esteve presente e destacou a importância da integração entre saúde e educação:
“Esse cuidado demonstra nossa responsabilidade em assegurar que nossas crianças cresçam com saúde e tenham acesso a uma merenda de qualidade”, ressaltou o gestor.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em promover qualidade de vida e melhores condições de aprendizagem para os alunos da rede pública.

