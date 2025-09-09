Educação
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita, a Vigilância Sanitária estava presente, garantindo que todos os critérios de higiene e qualidade alimentar fossem cumpridos.
O prefeito parabenizou o Secretário de Educação do Estado, Aberson Carvalho, e a Secretária Municipal de Educação, Vanderléia Teixeira, destacando a parceria entre governo estadual e prefeitura para oferecer educação de qualidade aos estudantes de Assis Brasil.
“É muito importante ver de perto como a merenda é preparada com cuidado e atenção. A Vigilância Sanitária cumpre um papel fundamental, garantindo que as crianças recebam uma alimentação saudável e segura. Quero também parabenizar nossas cozinheiras pelo zelo e dedicação, sempre oferecendo o melhor para os alunos”, afirmou o Prefeito.
Jerry Correia destacou que visitas como essa reforçam o compromisso da gestão municipal com a educação e a saúde alimentar das crianças, fortalecendo parcerias que promovem melhorias contínuas nas escolas do município.
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar.
A obra foi viabilizada por meio de emenda do senador Sérgio Petecão, no valor de R$ 384.400,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais), representando um importante investimento no futuro das crianças da comunidade escolar.
A cerimônia contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, do vice-prefeito Amaral do Gelo, da secretária municipal de Educação, Raiza Dias, da vereadora Lucélia Borges, representando a câmara de vereadores, além do autor da emenda, senador Sérgio Petecão, e da gestora da escola Vitória Salvatierra Cesar, Rocilene da Silva.
Para a gestora da escola, Rocilene da Silva, a escola Vitória Salvatierra passa a oferecer mais qualidade nas atividades escolares, esportivas e culturais, beneficiando não apenas os estudantes, mas também toda a comunidade local.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da obra e agradeceu o apoio parlamentar que possibilitou a construção do espaço.
“Quero agradecer ao senador Sérgio Petecão por essa emenda tão importante. A quadra é mais que um local para prática esportiva, é um espaço de integração, de incentivo à educação”, ressaltou.
