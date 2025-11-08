Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Educação

Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo

Publicados

8 de novembro de 2025

Educação

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo. A iniciativa reuniu profissionais da rede municipal para fortalecer o trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas da zona rural.

Durante o encontro, mediado pela coordenadora do programa, Ceiça Lima, os participantes discutiram estratégias voltadas para os últimos meses do ano letivo de 2025. A formação focou em oferecer subsídios que apoiem o planejamento das atividades e aprimorem as práticas educativas adotadas pelos agentes educacionais.

A programação também proporcionou um momento de reflexão sobre os desafios e avanços da Educação do Campo, buscando alinhar ações que garantam uma aprendizagem significativa aos estudantes. Segundo a Secretaria de Educação, o encontro reafirma o compromisso do município em valorizar a formação continuada e fortalecer o ensino nas comunidades rurais.

A gestão municipal destacou que os resultados dessas formações contribuem diretamente para o desenvolvimento integral dos alunos e o aprimoramento da qualidade educacional em todas as regiões do município.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Prefeitura de Brasiléia realiza segunda reunião com pais da Educação Especial para fortalecer parceria entre família e escola
Notícias relacionadas:
Propaganda

Educação

Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias

Publicados

2 minutos atrás

em

8 de novembro de 2025

Por

A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de Leitura, iniciativa que envolveu crianças, educadores e a comunidade escolar em atividades voltadas ao incentivo da imaginação e do hábito da leitura.

A culminância reuniu trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo das últimas semanas, com produções criativas que incluíram dramatizações, releituras de histórias e exposições inspiradas em obras clássicas da literatura infantil. As apresentações destacaram o entusiasmo das crianças e o comprometimento dos professores no fortalecimento do processo de alfabetização.

Durante o encontro, familiares acompanharam de perto as atividades, reforçando o vínculo entre escola e comunidade. A gestora Amanda Cristina agradeceu a presença das famílias, enfatizando que a participação dos pais é essencial para o desenvolvimento educacional das crianças.

O Projeto de Leitura reafirma o compromisso da Creche Maria Lucides em oferecer experiências pedagógicas significativas, capazes de estimular a criatividade, ampliar o repertório cultural e fortalecer o aprendizado desde a primeira infância.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares
Continue lendo

POLÍTICA

Política7 horas atrás

Presidente do Tribunal de Contas, Dulce Benício, condena atitude contra Naluh Gouveia e reafirma compromisso com a igualdade

A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Dulce Benício, manifestou-se sobre o episódio ocorrido na sessão da...
Política14 horas atrás

Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, reencontra ícones do esporte acreano no Florestão e reafirma compromisso com o futuro do futebol do Acre

No Florestão, Jorge Viana revive memórias e reafirma compromisso com o futebol acreano O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, viveu...
Política2 dias atrás

Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados

A paciência dos moradores do Ramal da Madá, na região do Espinhara, em Bujari, chegou ao limite. Cansados de esperar...

POLÍCIA

Polícia15 horas atrás

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia

Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Polícia5 dias atrás

Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar

Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Polícia1 semana atrás

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...

EDUCAÇÃO

Educação2 minutos atrás

Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias

A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
Educação7 minutos atrás

Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada...
Educação17 minutos atrás

Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação...

CONCURSO

Concurso16 horas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...

ESPORTE

Esporte2 horas atrás

Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil

Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal...
Esporte3 dias atrás

Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul

A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Esporte3 dias atrás

Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação

II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS