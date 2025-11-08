Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo. A iniciativa reuniu profissionais da rede municipal para fortalecer o trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas da zona rural.

Durante o encontro, mediado pela coordenadora do programa, Ceiça Lima, os participantes discutiram estratégias voltadas para os últimos meses do ano letivo de 2025. A formação focou em oferecer subsídios que apoiem o planejamento das atividades e aprimorem as práticas educativas adotadas pelos agentes educacionais.

A programação também proporcionou um momento de reflexão sobre os desafios e avanços da Educação do Campo, buscando alinhar ações que garantam uma aprendizagem significativa aos estudantes. Segundo a Secretaria de Educação, o encontro reafirma o compromisso do município em valorizar a formação continuada e fortalecer o ensino nas comunidades rurais.

A gestão municipal destacou que os resultados dessas formações contribuem diretamente para o desenvolvimento integral dos alunos e o aprimoramento da qualidade educacional em todas as regiões do município.