Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA), que reuniu estudantes, equipe da Secretaria Municipal de Educação (SEME), representantes do CMDCA e membros da comunidade escolar. A ação teve como foco principal o reflorestamento e o cuidado com o território, fortalecendo a consciência ambiental entre os jovens.
A atividade faz parte da iniciativa “Entre no Clima, UNICEF com os NUCAs”, que busca incentivar adolescentes e jovens a refletirem sobre sustentabilidade, preservação ambiental e a responsabilidade coletiva na proteção do espaço em que vivem. A proposta integra mobilização social e práticas educativas que estimulam protagonismo e transformação.
Os participantes se envolveram em um momento de integração, troca de experiências e muito trabalho colaborativo. O plantio de mudas simbolizou não apenas o cuidado com o meio ambiente, mas também o compromisso com um futuro mais verde e consciente, reforçando valores de cidadania e responsabilidade socioambiental.
A mobilização foi marcada por aprendizado, atitude e esperança. Cada muda plantada representou uma semente de transformação, reforçando a ideia de que pequenos gestos têm grande impacto. A iniciativa demonstra a força da juventude de Brasileia na construção de uma sociedade mais sustentável e comprometida com o futuro.
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral Terezinha Saavedra de Cruzeiro do Sul na manhã desta sexta-feira, 28,reunindo alunos, professores e comunidade escolar para celebrar os resultados alcançados ao longo do ano letivo. A ação integra o conjunto de iniciativas promovidas pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria Municipal de Educação, que tem investido na ampliação e no fortalecimento das escolas de ensino integral.
As oficinas de leitura, escrita, matemática, inglês e linguagem artística, desenvolvidas com estudantes do 1º ao 5º ano, foram o eixo central do projeto e, ao longo de 2025, contribuíram diretamente para o desenvolvimento acadêmico, social, emocional, criativo e físico das crianças. A coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, Janice Santos, explicou que o trabalho realizado nos últimos meses vai muito além do reforço escolar e representa um avanço importante no processo de formação integral. “As oficinas ampliam o processo educativo para além das disciplinas tradicionais e possibilitam que os alunos desenvolvam habilidades fundamentais. Depois de um ano inteiro dedicados a essas atividades, hoje eles mostram o resultado desse esforço coletivo, concluindo o ciclo com grandes conquistas”, destacou.
Entre essas conquistas, a alfabetização aparece como um dos destaques. Janice Santos ressaltou que muitos alunos dos anos iniciais encerram 2025 já lendo e escrevendo com autonomia, reflexo direto das práticas aplicadas nas oficinas. O trabalho integrado entre professoras e alunos garantiu que, especialmente no 1º e 2º ano, as crianças avançassem de forma significativa, consolidando aprendizagens essenciais dentro da BNCC.
A professora de inglês Rafaela de Sousa Araújo também comentou sobre a relevância da inserção do inglês no currículo do 1º ao 5º ano. “Nunca havíamos tido inglês para as turmas pequenas. É uma oportunidade única para esses alunos aprenderem uma nova língua desde cedo. Nas oficinas, eles criam, experimentam e colocam em prática tudo o que aprendem durante o ano letivo”, afirmou.
A professora Juliane Lima também celebrou os avanços observados durante o ano e explicou que as oficinas contribuíram diretamente para fortalecer o processo de alfabetização e o desenvolvimento das habilidades das crianças. “É muito gratificante ver os alunos progredindo na leitura e na escrita. As oficinas ajudaram muito, especialmente porque trabalharam o lado lúdico, com atividades variadas que despertaram a curiosidade e facilitaram a aprendizagem. Ver os alunos cantando, dançando, recitando e mostrando tudo o que aprenderam deixa a gente muito feliz. Eles ganham confiança e demonstram habilidades que foram sendo desenvolvidas ao longo do ano.”
Com a culminância, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul reforça o compromisso com uma educação pública de qualidade e com a oferta de experiências que ampliam o repertório cultural, acadêmico e social dos estudantes.
