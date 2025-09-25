Educação
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo Integral de Brasiléia, Carlos Oliveira, estão representando o município no II seminário regional da região norte do programa Escola em Tempo Integral, realizado entre os dias 24 e 26 de setembro, em Palmas (TO).
O evento reúne gestores, educadores e especialistas para discutir estratégias de expansão e aprimoramento da política de tempo integral na região norte.
A iniciativa é promovida pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a secretaria de educação do Tocantins (Seduc), a Universidade Federal do Tocantins (UFT), a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Rede Nacional de Articuladores (Renapet).
Hoje, Brasiléia conta com uma escola de ensino fundamental em tempo integral, que atende cerca de 280 alunos, além de 1 creche em tempo integral.
A participação de Brasiléia no seminário reforça o compromisso com a expansão e a consolidação da educação integral, ampliando oportunidades para os estudantes e oferta de uma educação com qualidade.
O gestor Carlos Oliveira destacou a relevância do encontro:
“Este seminário é uma oportunidade muito importante para mim, que estou iniciando na gestão da escola em tempo integral. Conhecer experiências de outros municípios e estados amplia nossa visão e nos ajuda a fortalecer o trabalho em Brasiléia, garantindo mais qualidade na educação dos nossos estudantes, afirmou “.
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de conscientização sobre a valorização da vida e a prevenção ao suicídio, dentro da campanha Setembro Amarelo, na Luiz Gonzaga da Rocha na Comunidade do Nari Bela flor.
A programação contou com apresentação teatral e palestras educativas, que abordaram de forma clara e acolhedora os cuidados com a saúde mental, a importância de pedir ajuda e os caminhos de apoio disponíveis na rede municipal.
Participaram da ação a coordenadora do CAPS, Cleice Barros de Souza, a assistente social Vanisse da Silva Lima, a pedagoga Andressa Fernandes da Silva, a assistente educacional Graciele de Moura e a agente administrativa Luana Tynara de Jesus, que juntos reforçaram a mensagem de que falar sobre saúde mental é um passo fundamental para salvar vidas.
A atividade integra o calendário de ações do município em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio e à promoção da saúde emocional, principalmente entre os jovens.
