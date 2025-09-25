Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas

25 de setembro de 2025

Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo Integral de Brasiléia, Carlos Oliveira, estão representando o município no II seminário regional da região norte do programa Escola em Tempo Integral, realizado entre os dias 24 e 26 de setembro, em Palmas (TO).

O evento reúne gestores, educadores e especialistas para discutir estratégias de expansão e aprimoramento da política de tempo integral na região norte.

A iniciativa é promovida pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a secretaria de educação do Tocantins (Seduc), a Universidade Federal do Tocantins (UFT), a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Rede Nacional de Articuladores (Renapet).

Hoje, Brasiléia conta com uma escola de ensino fundamental em tempo integral, que atende cerca de 280 alunos, além de 1 creche em tempo integral.

A participação de Brasiléia no seminário reforça o compromisso com a expansão e a consolidação da educação integral, ampliando oportunidades para os estudantes e oferta de uma educação com qualidade.

O gestor Carlos Oliveira destacou a relevância do encontro:

“Este seminário é uma oportunidade muito importante para mim, que estou iniciando na gestão da escola em tempo integral. Conhecer experiências de outros municípios e estados amplia nossa visão e nos ajuda a fortalecer o trabalho em Brasiléia, garantindo mais qualidade na educação dos nossos estudantes, afirmou “.

