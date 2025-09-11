Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O evento aconteceu na Biblioteca Pública Estadual Eliomar de Souza Braga e reuniu professores da zona urbana e rural, com o objetivo de fortalecer práticas pedagógicas e compartilhar estratégias que contribuam para a melhoria da educação de jovens e adultos na região do Alto Acre.

A formação foi marcada pela participação de autoridades locais, gestores educacionais e especialistas na área, que reforçaram a importância de unir esforços no combate ao analfabetismo e na valorização da educação inclusiva e transformadora.

O encontro proporcionou momentos de troca de experiências, palestras e atividades práticas, voltadas para o aperfeiçoamento dos educadores que atuam diretamente com estudantes da EJA. A iniciativa busca não apenas ampliar o acesso ao ensino, mas também garantir qualidade no processo de aprendizagem, respeitando a realidade e as necessidades de cada comunidade.

Segundo a organização, o Pacto pela Superação do Analfabetismo tem sido uma ferramenta fundamental para engajar municípios, educadores e sociedade civil em um compromisso coletivo pela redução das desigualdades educacionais e pela formação cidadã.

Ao final, os participantes destacaram que a ação fortalece a rede de ensino local e reafirma o papel da educação como caminho para transformação social.