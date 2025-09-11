Educação
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O evento aconteceu na Biblioteca Pública Estadual Eliomar de Souza Braga e reuniu professores da zona urbana e rural, com o objetivo de fortalecer práticas pedagógicas e compartilhar estratégias que contribuam para a melhoria da educação de jovens e adultos na região do Alto Acre.
A formação foi marcada pela participação de autoridades locais, gestores educacionais e especialistas na área, que reforçaram a importância de unir esforços no combate ao analfabetismo e na valorização da educação inclusiva e transformadora.
O encontro proporcionou momentos de troca de experiências, palestras e atividades práticas, voltadas para o aperfeiçoamento dos educadores que atuam diretamente com estudantes da EJA. A iniciativa busca não apenas ampliar o acesso ao ensino, mas também garantir qualidade no processo de aprendizagem, respeitando a realidade e as necessidades de cada comunidade.
Segundo a organização, o Pacto pela Superação do Analfabetismo tem sido uma ferramenta fundamental para engajar municípios, educadores e sociedade civil em um compromisso coletivo pela redução das desigualdades educacionais e pela formação cidadã.
Ao final, os participantes destacaram que a ação fortalece a rede de ensino local e reafirma o papel da educação como caminho para transformação social.
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Assis Brasil realiza ação de saúde e nutrição na Escola Sandoval Batista – Foto: Assessoria
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma ação especial na Escola Sandoval Batista, voltada para o acompanhamento da saúde dos alunos.
Durante a atividade, as crianças foram medidas e pesadas para avaliação do índice de massa corporal (IMC). Esse acompanhamento é fundamental para identificar possíveis necessidades de ajustes na alimentação e assegurar que a merenda escolar continue atendendo de forma equilibrada às demandas nutricionais dos estudantes.
O prefeito Jerry Correia esteve presente e destacou a importância da integração entre saúde e educação:
“Esse cuidado demonstra nossa responsabilidade em assegurar que nossas crianças cresçam com saúde e tenham acesso a uma merenda de qualidade”, ressaltou o gestor.
A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em promover qualidade de vida e melhores condições de aprendizagem para os alunos da rede pública.
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
