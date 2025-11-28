Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral

(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral Terezinha Saavedra de Cruzeiro do Sul na manhã desta sexta-feira, 28,reunindo alunos, professores e comunidade escolar para celebrar os resultados alcançados ao longo do ano letivo. A ação integra o conjunto de iniciativas promovidas pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria Municipal de Educação, que tem investido na ampliação e no fortalecimento das escolas de ensino integral.

As oficinas de leitura, escrita, matemática, inglês e linguagem artística, desenvolvidas com estudantes do 1º ao 5º ano, foram o eixo central do projeto e, ao longo de 2025, contribuíram diretamente para o desenvolvimento acadêmico, social, emocional, criativo e físico das crianças. A coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, Janice Santos, explicou que o trabalho realizado nos últimos meses vai muito além do reforço escolar e representa um avanço importante no processo de formação integral. “As oficinas ampliam o processo educativo para além das disciplinas tradicionais e possibilitam que os alunos desenvolvam habilidades fundamentais. Depois de um ano inteiro dedicados a essas atividades, hoje eles mostram o resultado desse esforço coletivo, concluindo o ciclo com grandes conquistas”, destacou.

Entre essas conquistas, a alfabetização aparece como um dos destaques. Janice Santos ressaltou que muitos alunos dos anos iniciais encerram 2025 já lendo e escrevendo com autonomia, reflexo direto das práticas aplicadas nas oficinas. O trabalho integrado entre professoras e alunos garantiu que, especialmente no 1º e 2º ano, as crianças avançassem de forma significativa, consolidando aprendizagens essenciais dentro da BNCC.

A professora de inglês Rafaela de Sousa Araújo também comentou sobre a relevância da inserção do inglês no currículo do 1º ao 5º ano. “Nunca havíamos tido inglês para as turmas pequenas. É uma oportunidade única para esses alunos aprenderem uma nova língua desde cedo. Nas oficinas, eles criam, experimentam e colocam em prática tudo o que aprendem durante o ano letivo”, afirmou.

A professora Juliane Lima também celebrou os avanços observados durante o ano e explicou que as oficinas contribuíram diretamente para fortalecer o processo de alfabetização e o desenvolvimento das habilidades das crianças. “É muito gratificante ver os alunos progredindo na leitura e na escrita. As oficinas ajudaram muito, especialmente porque trabalharam o lado lúdico, com atividades variadas que despertaram a curiosidade e facilitaram a aprendizagem. Ver os alunos cantando, dançando, recitando e mostrando tudo o que aprenderam deixa a gente muito feliz. Eles ganham confiança e demonstram habilidades que foram sendo desenvolvidas ao longo do ano.”

Com a culminância, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul reforça o compromisso com uma educação pública de qualidade e com a oferta de experiências que ampliam o repertório cultural, acadêmico e social dos estudantes.