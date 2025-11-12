Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Educação

Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”

12 de novembro de 2025

Educação

Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino, localizado em Epitaciolândia. A atividade integrou o trabalho de campo do Projeto “A União Faz a Vida”, uma iniciativa da Fundação Sicredi desenvolvida em parceria com a escola.

Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer de perto o fascinante universo das abelhas, aprendendo sobre sua importância para o meio ambiente e o processo de produção do mel. A atividade foi conduzida pelo professor e apicultor Adalcides, proprietário do apiário, que apresentou de forma didática e envolvente cada etapa do trabalho com as colmeias, despertando grande curiosidade e encantamento nos estudantes.

A experiência proporcionou aprendizado prático e inclusão, valorizando o contato direto com a natureza e fortalecendo os laços entre escola e comunidade. Os alunos demonstraram entusiasmo e alegria durante toda a visita, tornando o momento ainda mais especial.

Para a direção da escola, ações como essa representam um importante passo na construção de aprendizagens significativas e no fortalecimento de valores humanos.

“Momentos como este são fundamentais para o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Eles aprendem de forma leve, participam ativamente e vivenciam na prática o que é ensinado em sala de aula. Ficamos muito felizes com o resultado e com o envolvimento de todos”, destacou a gestora da escola, Fabiana Saraiva Ribeiro.

O Projeto “A União Faz a Vida” tem como objetivo promover valores de cooperação, cidadania e protagonismo estudantil, por meio de experiências que estimulam o aprendizado coletivo e o desenvolvimento de competências socioemocionais, contribuindo para uma educação mais humana e participativa.

