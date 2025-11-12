Educação
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto "A União Faz a Vida"
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino, localizado em Epitaciolândia. A atividade integrou o trabalho de campo do Projeto “A União Faz a Vida”, uma iniciativa da Fundação Sicredi desenvolvida em parceria com a escola.
Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer de perto o fascinante universo das abelhas, aprendendo sobre sua importância para o meio ambiente e o processo de produção do mel. A atividade foi conduzida pelo professor e apicultor Adalcides, proprietário do apiário, que apresentou de forma didática e envolvente cada etapa do trabalho com as colmeias, despertando grande curiosidade e encantamento nos estudantes.
A experiência proporcionou aprendizado prático e inclusão, valorizando o contato direto com a natureza e fortalecendo os laços entre escola e comunidade. Os alunos demonstraram entusiasmo e alegria durante toda a visita, tornando o momento ainda mais especial.
Para a direção da escola, ações como essa representam um importante passo na construção de aprendizagens significativas e no fortalecimento de valores humanos.
“Momentos como este são fundamentais para o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Eles aprendem de forma leve, participam ativamente e vivenciam na prática o que é ensinado em sala de aula. Ficamos muito felizes com o resultado e com o envolvimento de todos”, destacou a gestora da escola, Fabiana Saraiva Ribeiro.
O Projeto “A União Faz a Vida” tem como objetivo promover valores de cooperação, cidadania e protagonismo estudantil, por meio de experiências que estimulam o aprendizado coletivo e o desenvolvimento de competências socioemocionais, contribuindo para uma educação mais humana e participativa.
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores do 5º ano, equipes gestoras e coordenadores pedagógicos das escolas municipais que atuaram com dedicação na preparação dos alunos para a Prova SAEB.
Durante o evento, a secretária municipal de Educação destacou a importância do trabalho em equipe e o compromisso dos profissionais com o aprendizado dos estudantes.
“Quero fazer um agradecimento especial aos professores Antônio Francisco, Gleiciany Amorim, Cícero, Elison e Paulo Freitas, que se dedicaram com tanto zelo e amor à preparação de seus alunos. Cada um de vocês foi fundamental para garantir que nossas crianças se sentissem confiantes e preparadas para esse importante momento”, afirmou.
O SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) é uma avaliação nacional aplicada pelo Ministério da Educação que mede o nível de aprendizagem dos estudantes e o desempenho das redes de ensino. Os resultados são usados como referência para definir estratégias, identificar avanços e apontar onde o município precisa investir mais. Para Assis Brasil, o SAEB é uma ferramenta essencial para fortalecer políticas públicas e garantir melhores indicadores educacionais, contribuindo diretamente para elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
“Sabemos que o sucesso do SAEB não é fruto do acaso. Ele nasce do trabalho coletivo, do empenho diário e do compromisso de cada profissional que acredita que a educação transforma vidas. Vocês são o coração da educação assis-brasilense e motivo de muito orgulho para o nosso município”, reforçou a secretária.
Em nome da Prefeitura de Assis Brasil, fica registrado o mais profundo agradecimento aos professores, gestores e coordenadores pedagógicos que diariamente fazem a diferença na vida dos nossos estudantes.
Educação se faz com pessoas, dedicação e amor. E Assis Brasil segue avançando porque acredita em cada uma delas.
