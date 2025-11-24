Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto Consciência Negra, um momento dedicado à celebração, reflexão e valorização da cultura afro-brasileira no ambiente escolar.

O evento contou com uma exposição de trabalhos produzidos pelos alunos, que abordaram temas como identidade, história, resistência e respeito. As produções destacaram a importância do reconhecimento da contribuição do povo negro na formação social e cultural do Brasil.

Além da mostra, o público participou de uma programação marcada pela força da arte: apresentações de dança e rodas de capoeira deram o tom da festa, evidenciando o talento dos estudantes e reforçando o compromisso da escola em manter vivas as tradições culturais afro-brasileiras.

A iniciativa reforça a importância da educação na promoção da igualdade racial e no combate ao preconceito, fortalecendo o diálogo e o respeito entre as diferentes expressões culturais presentes na comunidade escolar.