Educação
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
Educação
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto Consciência Negra, iniciativa voltada à valorização da identidade afro-brasileira e ao fortalecimento do respeito às diversidades culturais.
O evento reuniu alunos, professores, familiares e a comunidade escolar em um momento de reflexão e celebração. Durante a programação, foi apresentada uma exposição de trabalhos produzidos pelos estudantes, trazendo temas como identidade, história, igualdade racial e reconhecimento da contribuição do povo negro para a formação do Brasil.
A culminância também contou com apresentações de danças e rodas de capoeira, que encantaram o público e evidenciaram o talento dos alunos. As atividades reforçaram a importância da preservação das tradições e expressões culturais afro-brasileiras no ambiente escolar.
A direção da escola destacou que o projeto fortalece o aprendizado, amplia o conhecimento dos estudantes e estimula o respeito mútuo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Educação
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao Projeto Consciência Negra, reunindo estudantes, famílias e membros da comunidade para enaltecer a cultura, a história e a identidade do povo negro.
O evento apresentou ao público os trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo dos últimos dias, fruto de pesquisas, debates e atividades educativas realizadas em sala de aula. A programação incluiu danças, exposições temáticas, culinária típica e a participação de outras escolas, que também abrilhantaram a noite com diversas apresentações culturais.
Entre cores, ritmos e expressões artísticas, o projeto transformou o ambiente escolar em um espaço de valorização da diversidade. A iniciativa destacou a importância do respeito, do reconhecimento e do fortalecimento da identidade negra, reforçando o papel da educação na construção de uma sociedade mais justa e plural.
A noite foi marcada por aprendizado, emoção e integração comunitária, reafirmando o compromisso da Escola Ruy Lino em promover ações que estimulam consciência, diálogo e inclusão.
Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, acompanha ações do Programa de Incentivo ao Plantio de Café
Prefeito Carlinhos do Pelado prestigia inauguração da Ponte da Sibéria e destaca integração regional
Modernização, segurança jurídica e reconhecimento: IEPTB-AC realiza evento marcante com autoridades do Acre
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
POLÍTICA
Modernização, segurança jurídica e reconhecimento: IEPTB-AC realiza evento marcante com autoridades do Acre
IEPTB-AC promove evento de avaliação dos serviços oferecidos pelos cartórios no estado em 2025. O Instituto de Estudos de Protesto...
Retirada de tarifa dos EUA impulsiona produtos do Acre, e presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra vitória diplomática
Após derrubar tarifaço, Jorge Viana projeta salto histórico das exportações do Acre para os EUA A retirada da tarifa de...
TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos
Tribunal de Contas realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco. O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)...
POLÍCIA
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
EDUCAÇÃO
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Polícia5 dias atrás
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
-
Política6 dias atrás
Projeto relatado por Socorro Neri, que garante merenda a professores e servidores, é aprovado por comissão
-
Geral6 dias atrás
Golpes: ABAV-Acre alerta: golpes com passagens baratas aumentam e exigem atenção redobrada
-
Política6 dias atrás
“Chamado do povo”: Em gesto político, senador Alan Rick homenageia MDB e sinaliza composição para 2026