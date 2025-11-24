Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto Consciência Negra, iniciativa voltada à valorização da identidade afro-brasileira e ao fortalecimento do respeito às diversidades culturais.

O evento reuniu alunos, professores, familiares e a comunidade escolar em um momento de reflexão e celebração. Durante a programação, foi apresentada uma exposição de trabalhos produzidos pelos estudantes, trazendo temas como identidade, história, igualdade racial e reconhecimento da contribuição do povo negro para a formação do Brasil.

A culminância também contou com apresentações de danças e rodas de capoeira, que encantaram o público e evidenciaram o talento dos alunos. As atividades reforçaram a importância da preservação das tradições e expressões culturais afro-brasileiras no ambiente escolar.

A direção da escola destacou que o projeto fortalece o aprendizado, amplia o conhecimento dos estudantes e estimula o respeito mútuo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.