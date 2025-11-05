Educação
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares
Educação
(Verônica Rodrigues) – O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de conversa com a equipe multidisciplinar da secretaria municipal de educação de Brasiléia. A secretária de Educação, Raiza Dias, também participou do encontro.
A iniciativa teve como objetivo sensibilizar e orientar a equipe da Educação Especial para o acompanhamento de situações de crises e conflitos no ambiente escolar, reforçando a cultura de prevenção, diálogo e corresponsabilidade educativa.
A ação é uma articulação entre o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Educação, voltada ao fortalecimento do acompanhamento pedagógico e intersetorial junto às escolas da rede municipal.
“O Ministério Público tem atuado de forma parceira com as secretarias municipais, fortalecendo a rede de proteção e promovendo ações que assegurem o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes”, destacou Luziane França, analista ministerial do MP.
Para a secretária de Educação, Raiza Dias, o momento foi de grande importância para o fortalecimento das ações dentro da rede municipal:
“O diálogo e a formação contínua são essenciais para fortalecer nossa rede de apoio dentro das escolas.”
Educação
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de Cruzeiro do Sul em um momento de partilha, escuta e fortalecimento do trabalho coletivo. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, teve como tema “Partilhando saberes e histórias” e marcou o encerramento de um ciclo de formações que vêm contribuindo para a melhoria das práticas pedagógicas na rede municipal de ensino.
Durante o encontro, diretores, coordenadores e professores participaram de dinâmicas e reflexões sobre o cotidiano escolar, discutindo estratégias para aprimorar o trabalho desenvolvido em sala de aula e fortalecer o vínculo entre as equipes gestoras. A proposta foi analisar resultados, propor melhorias e reforçar o compromisso de todos com o aprendizado das crianças.
Para a diretora Ana da Cruz Ferreira, da Escola Oswaldo Lima, esses momentos de formação são fundamentais para alinhar o trabalho das escolas e garantir que o ensino avance de forma unificada. “As formações são muito importantes porque nos permitem trocar experiências, atualizar práticas e falar a mesma língua. Assim, conseguimos levar para as escolas o que é discutido aqui e colocar em prática um trabalho mais organizado e coerente, com foco nas nossas crianças”, destacou.
A gestora Lucimar Fernandes, da Escola de Educação Infantil Margarida da Silva Pedreira, reforçou a importância de formações voltadas também para os gestores e coordenadores. “É essencial que estejamos sempre atualizados para orientar e apoiar os professores. Somos peças-chave nesse processo. A Secretaria de Educação tem sido uma grande parceira, oferecendo suporte e formações contínuas. Esse trabalho em conjunto faz toda diferença no desenvolvimento das nossas crianças”, afirmou.
O encontro, que contou com um café da manhã acolhedor, foi também uma oportunidade para celebrar conquistas, avaliar avanços e planejar novas ações para o próximo ano letivo.
A secretária de Educação, professora Rosa Lebre, destacou que o fortalecimento da Educação Infantil é uma prioridade da gestão municipal e que investir nos profissionais é investir diretamente nas crianças. “A formação continuada é um dos pilares do nosso trabalho. São esses momentos de escuta, troca e aprendizado que garantem que nossas escolas caminhem em sintonia, sempre com o olhar voltado para o desenvolvimento integral das crianças. Agradeço a cada gestor, coordenador e professor que tem se dedicado com tanto carinho e compromisso. Esse é um trabalho coletivo, feito com amor e com o apoio do nosso prefeito Zequinha Lima, que tem sido um grande parceiro da educação”, afirmou.
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares
Deputado Tanízio Sá destaca visita a aldeias indígenas e cobra mais compromisso do Estado com produtores rurais
Prefeitura de Epitaciolândia promove reunião de acolhimento com mães atípicas para fortalecer a rede de apoio
Secretários de Assis Brasil participam de reunião sobre o projeto Minha Casa Minha Vida – FAR em Rio Branco
Município de Brasiléia lança Operação Inverno para intensificar serviços de limpeza e manutenção em todos os bairros
POLÍTICA
Silêncio dos Bestene Sobre Mailza 2026 Expõe Estratégia para Assumir a Prefeitura com Eventual Renúncia de Bocalom ao Disputar o Governo
Para a família Bestene, parece ser mais vantajoso abandonar o projeto Mailza 2026 e torcer pela renúncia de Bocalom. É...
Padeiro é alvo de críticas após população madrugar em filas humilhantes para receber sacolão entregue pela nora e secretária de Assistência Social
Fila de madrugada, poucas fichas e humilhação: população do Bujari denuncia descaso da Prefeitura e da Secretaria de Assistência Social....
Vereador André Kamai expõe gasto de R$ 4 milhões em enfeites e acusa Bocalom de promover a maior ‘farra’ com dinheiro público do ano
A farra de Natal de Bocalom custa caro ao povo de Rio Branco”, denuncia Kamai sobre gastos milionários – Foto: ...
POLÍCIA
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
EDUCAÇÃO
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares
(Verônica Rodrigues) – O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de...
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas
Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação
II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque2 dias atrás
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
-
Polícia3 dias atrás
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
-
Política6 dias atrás
Emenda Parlamentar da ex-deputada Mara Rocha Leva Internet a Mais de 50 Comunidades Rurais e Impulsiona Desenvolvimento no Acre
-
Política Destaque5 dias atrás
PT-AC anuncia ação judicial contra Ulysses Araújo e acusa deputado bolsonarista de fabricar mentiras para atacar ex-governadores