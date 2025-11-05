Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Educação

Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares

Publicados

5 de novembro de 2025

Educação

(Verônica Rodrigues) – O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de conversa com a equipe multidisciplinar da secretaria municipal de educação de Brasiléia. A secretária de Educação, Raiza Dias, também participou do encontro.

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar e orientar a equipe da Educação Especial para o acompanhamento de situações de crises e conflitos no ambiente escolar, reforçando a cultura de prevenção, diálogo e corresponsabilidade educativa.

A ação é uma articulação entre o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Educação, voltada ao fortalecimento do acompanhamento pedagógico e intersetorial junto às escolas da rede municipal.

“O Ministério Público tem atuado de forma parceira com as secretarias municipais, fortalecendo a rede de proteção e promovendo ações que assegurem o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes”, destacou Luziane França, analista ministerial do MP.

Para a secretária de Educação, Raiza Dias, o momento foi de grande importância para o fortalecimento das ações dentro da rede municipal:

“O diálogo e a formação contínua são essenciais para fortalecer nossa rede de apoio dentro das escolas.”

Leia Também:  Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Educação

Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul

Publicados

6 dias atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de Cruzeiro do Sul em um momento de partilha, escuta e fortalecimento do trabalho coletivo. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, teve como tema “Partilhando saberes e histórias” e marcou o encerramento de um ciclo de formações que vêm contribuindo para a melhoria das práticas pedagógicas na rede municipal de ensino.

Durante o encontro, diretores, coordenadores e professores participaram de dinâmicas e reflexões sobre o cotidiano escolar, discutindo estratégias para aprimorar o trabalho desenvolvido em sala de aula e fortalecer o vínculo entre as equipes gestoras. A proposta foi analisar resultados, propor melhorias e reforçar o compromisso de todos com o aprendizado das crianças.

Para a diretora Ana da Cruz Ferreira, da Escola Oswaldo Lima, esses momentos de formação são fundamentais para alinhar o trabalho das escolas e garantir que o ensino avance de forma unificada. “As formações são muito importantes porque nos permitem trocar experiências, atualizar práticas e falar a mesma língua. Assim, conseguimos levar para as escolas o que é discutido aqui e colocar em prática um trabalho mais organizado e coerente, com foco nas nossas crianças”, destacou.

Leia Também:  Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas

A gestora Lucimar Fernandes, da Escola de Educação Infantil Margarida da Silva Pedreira, reforçou a importância de formações voltadas também para os gestores e coordenadores. “É essencial que estejamos sempre atualizados para orientar e apoiar os professores. Somos peças-chave nesse processo. A Secretaria de Educação tem sido uma grande parceira, oferecendo suporte e formações contínuas. Esse trabalho em conjunto faz toda diferença no desenvolvimento das nossas crianças”, afirmou.

O encontro, que contou com um café da manhã acolhedor, foi também uma oportunidade para celebrar conquistas, avaliar avanços e planejar novas ações para o próximo ano letivo.

A secretária de Educação, professora Rosa Lebre, destacou que o fortalecimento da Educação Infantil é uma prioridade da gestão municipal e que investir nos profissionais é investir diretamente nas crianças. “A formação continuada é um dos pilares do nosso trabalho. São esses momentos de escuta, troca e aprendizado que garantem que nossas escolas caminhem em sintonia, sempre com o olhar voltado para o desenvolvimento integral das crianças. Agradeço a cada gestor, coordenador e professor que tem se dedicado com tanto carinho e compromisso. Esse é um trabalho coletivo, feito com amor e com o apoio do nosso prefeito Zequinha Lima, que tem sido um grande parceiro da educação”, afirmou.

Leia Também:  Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política3 horas atrás

Silêncio dos Bestene Sobre Mailza 2026 Expõe Estratégia para Assumir a Prefeitura com Eventual Renúncia de Bocalom ao Disputar o Governo

Para a família Bestene, parece ser mais vantajoso abandonar o projeto Mailza 2026 e torcer pela renúncia de Bocalom. É...
Política4 horas atrás

Padeiro é alvo de críticas após população madrugar em filas humilhantes para receber sacolão entregue pela nora e secretária de Assistência Social

Fila de madrugada, poucas fichas e humilhação: população do Bujari denuncia descaso da Prefeitura e da Secretaria de Assistência Social....
Política17 horas atrás

Vereador André Kamai expõe gasto de R$ 4 milhões em enfeites e acusa Bocalom de promover a maior ‘farra’ com dinheiro público do ano

A farra de Natal de Bocalom custa caro ao povo de Rio Branco”, denuncia Kamai sobre gastos milionários – Foto: ...

POLÍCIA

Polícia3 dias atrás

Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar

Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Polícia6 dias atrás

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Polícia1 semana atrás

Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul

Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...

EDUCAÇÃO

Educação44 segundos atrás

Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares

(Verônica Rodrigues) – O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de...
Educação6 dias atrás

Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Educação6 dias atrás

Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas

Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...

CONCURSO

Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte4 horas atrás

Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul

A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Esporte22 horas atrás

Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação

II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...
Esporte4 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS