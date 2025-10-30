Educação
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de Cruzeiro do Sul em um momento de partilha, escuta e fortalecimento do trabalho coletivo. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, teve como tema “Partilhando saberes e histórias” e marcou o encerramento de um ciclo de formações que vêm contribuindo para a melhoria das práticas pedagógicas na rede municipal de ensino.
Durante o encontro, diretores, coordenadores e professores participaram de dinâmicas e reflexões sobre o cotidiano escolar, discutindo estratégias para aprimorar o trabalho desenvolvido em sala de aula e fortalecer o vínculo entre as equipes gestoras. A proposta foi analisar resultados, propor melhorias e reforçar o compromisso de todos com o aprendizado das crianças.
Para a diretora Ana da Cruz Ferreira, da Escola Oswaldo Lima, esses momentos de formação são fundamentais para alinhar o trabalho das escolas e garantir que o ensino avance de forma unificada. “As formações são muito importantes porque nos permitem trocar experiências, atualizar práticas e falar a mesma língua. Assim, conseguimos levar para as escolas o que é discutido aqui e colocar em prática um trabalho mais organizado e coerente, com foco nas nossas crianças”, destacou.
A gestora Lucimar Fernandes, da Escola de Educação Infantil Margarida da Silva Pedreira, reforçou a importância de formações voltadas também para os gestores e coordenadores. “É essencial que estejamos sempre atualizados para orientar e apoiar os professores. Somos peças-chave nesse processo. A Secretaria de Educação tem sido uma grande parceira, oferecendo suporte e formações contínuas. Esse trabalho em conjunto faz toda diferença no desenvolvimento das nossas crianças”, afirmou.
O encontro, que contou com um café da manhã acolhedor, foi também uma oportunidade para celebrar conquistas, avaliar avanços e planejar novas ações para o próximo ano letivo.
A secretária de Educação, professora Rosa Lebre, destacou que o fortalecimento da Educação Infantil é uma prioridade da gestão municipal e que investir nos profissionais é investir diretamente nas crianças. “A formação continuada é um dos pilares do nosso trabalho. São esses momentos de escuta, troca e aprendizado que garantem que nossas escolas caminhem em sintonia, sempre com o olhar voltado para o desenvolvimento integral das crianças. Agradeço a cada gestor, coordenador e professor que tem se dedicado com tanto carinho e compromisso. Esse é um trabalho coletivo, feito com amor e com o apoio do nosso prefeito Zequinha Lima, que tem sido um grande parceiro da educação”, afirmou.
Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas
Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas
(Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto Conto de Fadas com as turmas da educação infantil, promovendo atividades que estimulam a imaginação, fortalecem o hábito da leitura e contribuem para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças.
Durante as ações pedagógicas, os alunos vivenciam momentos lúdicos e interativos, explorando histórias clássicas e se encantando com o universo da fantasia. A iniciativa amplia o repertório cultural, incentiva a criatividade e favorece a expressão oral dos pequenos.
O projeto reforça o compromisso da Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em garantir uma aprendizagem significativa desde a primeira infância, oferecendo experiências educativas que contribuem para a formação integral dos alunos.
