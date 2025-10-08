Educação
Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas
Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal Nossa Senhora Aparecida tem se destacado pelo projeto de leitura desenvolvido na unidade.
O professor da unidade, Paulo Sérgio, vem desenvolvendo atividades que aproximam as crianças do mundo dos livros, despertando nelas o prazer de aprender em um cenário que une natureza, cultura e educação. Os alunos compartilham a leitura dos livros ao ar livre tendo como parte do cenário, as águas do Crôa com as vitórias régias.
O estudante Jonas Santos, leu se encantou com livro João de Barro, do autor Douglas Tufano e compartilhou a história com os colegas.
“Eu tenho uma dica de livro pra vocês. O nome do meu livro é João de Barro, o autor é Douglas Tufano. O meu livro fala sobre uma história de amor de um rapaz que se apaixonou pela filha do chefe de sua tribo”, relata ele aos colegas detalhando os fatos narrados no livro.
Na escola há acompanhamento pedagógico dos professores, que recebem da Secretaria Municipal de Educação, formações e orientações constantes para enriquecer suas práticas em sala de aula. O professor Paulo Sérgio contou a alegria de ver o envolvimento dos estudantes no projeto de leitura.
“Eu me sinto muito feliz por perceber que os alunos abraçaram essa prática da leitura, porque isso é muito importante. É um compromisso que assumi como educador, e sinto orgulho de ver cada um deles participando com tanto empenho. Espero que isso os ajude a progredir cada vez mais.”
A secretária municipal de Educação, Rosa Lebre, destacou que iniciativas como as vividas no Croa refletem o compromisso da rede municipal de ensino em oferecer qualidade para todos.
“Quando vemos alunos de comunidades ribeirinhas mergulhando no universo da leitura com tanto entusiasmo, percebemos o quanto nossa educação tem avançado. O nosso trabalho é garantir que tanto na cidade quanto na zona rural as crianças tenham acesso às mesmas oportunidades”, afirmou.
A experiência no Rio Croa mostra que investir na educação é também valorizar a identidade local. Cada criança que descobre o gosto pela leitura na Escola Nossa Senhora Aparecida reforça que a educação de Cruzeiro do Sul é um caminho aberto para transformar vidas.
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país
Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do Sul
A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em Medicina do Brasil, abriu as inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina, com ingresso previsto para o 1º semestre de 2026. Pela primeira vez, os candidatos terão a possibilidade de concorrer a vagas em até três unidades da instituição, em diferentes regiões do país, utilizando a mesma prova e pagando uma única taxa de inscrição.
O novo formato traz mais comodidade e conveniência, especialmente para os estudantes da Região Norte. No Acre, as vagas estão disponíveis na unidade de Cruzeiro do Sul. A prova será aplicada no dia 26 de outubro de 2025, em formato online, e as inscrições seguem até 20 de outubro, exclusivamente pelo site da Afya.
No total, são mais de 1.500 vagas distribuídas em 32 unidades da Afya, presentes em 14 estados brasileiros. O sistema de classificação respeita a ordem de preferência indicada pelo candidato: primeiro é avaliada a unidade escolhida como prioridade, e, caso não seja aprovado, a mesma nota é aproveitada para a segunda e terceira opções.
Todos os cursos de Medicina da Afya têm nota 5 ou 4 nas avaliações do MEC (Ministério da Educação), em uma escala de 1 a 5, reforçando a qualidade da formação oferecida.
“O vestibular de Medicina é um dos mais concorridos e, muitas vezes, os estudantes precisam viajar em busca de uma vaga. O modelo unificado amplia as oportunidades ao permitir que o candidato utilize a mesma prova para concorrer em diferentes unidades, sem precisar enfrentar novos deslocamentos ou processos seletivos”, destacou a diretora geral da Afya Cruzeiro do Sul, Simone Rigo.
O curso de Medicina da Afya Cruzeiro do Sul recebeu nota máxima (5) no processo de renovação do reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação (MEC). A avaliação considerou critérios como projeto pedagógico, qualificação do corpo docente e infraestrutura acadêmica, confirmando a excelência da instituição na formação médica. Com metodologias inovadoras e estrutura avançada, os estudantes vivenciam a prática médica desde os primeiros semestres, em ambientes que simulam a realidade da profissão.
Ensino com impacto social
Além da conveniência do vestibular, a Afya é reconhecida pelo modelo pedagógico que integra teoria e prática desde o início do curso. Os alunos participam de atividades supervisionadas em ambulatórios e projetos de extensão, além de treinamentos em centros de simulação com inteligência artificial. A instituição é a única no país a contar com três centros de simulação acreditados internacionalmente pela The Society for Simulation in Healthcare (SSH).
Esse modelo de ensino gera impacto social direto: somente desde 2019, os estudantes de Medicina da Afya realizaram mais de 3 milhões de atendimentos gratuitos em comunidades por meio de parcerias com hospitais, prefeituras e ambulatórios. O compromisso foi ampliado em 2024, quando a instituição firmou aliança com o Pacto Global da ONU, estabelecendo a meta de realizar mais 5 milhões de atendimentos até 2030.
Sobre a Afya
A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações em http://www.afya.com.br e ir.afya.com.br.
