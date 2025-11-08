Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias

A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de Leitura, iniciativa que envolveu crianças, educadores e a comunidade escolar em atividades voltadas ao incentivo da imaginação e do hábito da leitura.

A culminância reuniu trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo das últimas semanas, com produções criativas que incluíram dramatizações, releituras de histórias e exposições inspiradas em obras clássicas da literatura infantil. As apresentações destacaram o entusiasmo das crianças e o comprometimento dos professores no fortalecimento do processo de alfabetização.

Durante o encontro, familiares acompanharam de perto as atividades, reforçando o vínculo entre escola e comunidade. A gestora Amanda Cristina agradeceu a presença das famílias, enfatizando que a participação dos pais é essencial para o desenvolvimento educacional das crianças.

O Projeto de Leitura reafirma o compromisso da Creche Maria Lucides em oferecer experiências pedagógicas significativas, capazes de estimular a criatividade, ampliar o repertório cultural e fortalecer o aprendizado desde a primeira infância.