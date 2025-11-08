Educação
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de Leitura, iniciativa que envolveu crianças, educadores e a comunidade escolar em atividades voltadas ao incentivo da imaginação e do hábito da leitura.
A culminância reuniu trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo das últimas semanas, com produções criativas que incluíram dramatizações, releituras de histórias e exposições inspiradas em obras clássicas da literatura infantil. As apresentações destacaram o entusiasmo das crianças e o comprometimento dos professores no fortalecimento do processo de alfabetização.
Durante o encontro, familiares acompanharam de perto as atividades, reforçando o vínculo entre escola e comunidade. A gestora Amanda Cristina agradeceu a presença das famílias, enfatizando que a participação dos pais é essencial para o desenvolvimento educacional das crianças.
O Projeto de Leitura reafirma o compromisso da Creche Maria Lucides em oferecer experiências pedagógicas significativas, capazes de estimular a criatividade, ampliar o repertório cultural e fortalecer o aprendizado desde a primeira infância.
Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada no km 59 da BR-317, mais 63 km de ramal. A obra é fruto de uma parceria entre a gestão municipal e a comunidade local, que se uniram para garantir um ambiente adequado e acolhedor para o aprendizado das crianças da região rural.
A iniciativa atende a uma demanda antiga dos moradores, que enfrentavam dificuldades para manter os alunos frequentando a escola devido à longa distância e às condições de acesso. Com a nova estrutura, a comunidade contará com um espaço seguro, confortável e preparado para oferecer ensino de qualidade.
A secretária de Educação, Raiza Dias, destacou que a construção representa um avanço significativo. Segundo ela, a unidade escolar vai assegurar melhores condições de ensino, contribuindo diretamente para o desenvolvimento educacional das crianças que vivem nas áreas mais afastadas do município.
Com esse investimento, a gestão municipal reforça seu compromisso em ampliar o acesso à educação e promover transformação social em todas as regiões de Brasiléia, garantindo que nenhuma comunidade fique para trás.
Prefeitura de Brasiléia dá início ao Novembro Azul com grande ação de saúde voltada aos servidores municipais
Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo
Brasileia recebe equipe do CAISAN para orientar estruturação do Conselho e adesão ao SISAN
Presidente do Tribunal de Contas, Dulce Benício, condena atitude contra Naluh Gouveia e reafirma compromisso com a igualdade
A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Dulce Benício, manifestou-se sobre o episódio ocorrido na sessão da...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, reencontra ícones do esporte acreano no Florestão e reafirma compromisso com o futuro do futebol do Acre
No Florestão, Jorge Viana revive memórias e reafirma compromisso com o futebol acreano O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, viveu...
Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados
A paciência dos moradores do Ramal da Madá, na região do Espinhara, em Bujari, chegou ao limite. Cansados de esperar...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil
Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal...
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação
II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...
