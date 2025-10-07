Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país

Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do Sul

7 de outubro de 2025

A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em Medicina do Brasil, abriu as inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina, com ingresso previsto para o 1º semestre de 2026. Pela primeira vez, os candidatos terão a possibilidade de concorrer a vagas em até três unidades da instituição, em diferentes regiões do país, utilizando a mesma prova e pagando uma única taxa de inscrição.

O novo formato traz mais comodidade e conveniência, especialmente para os estudantes da Região Norte. No Acre, as vagas estão disponíveis na unidade de Cruzeiro do Sul. A prova será aplicada no dia 26 de outubro de 2025, em formato online, e as inscrições seguem até 20 de outubro, exclusivamente pelo site da Afya.

No total, são mais de 1.500 vagas distribuídas em 32 unidades da Afya, presentes em 14 estados brasileiros. O sistema de classificação respeita a ordem de preferência indicada pelo candidato: primeiro é avaliada a unidade escolhida como prioridade, e, caso não seja aprovado, a mesma nota é aproveitada para a segunda e terceira opções.

Todos os cursos de Medicina da Afya têm nota 5 ou 4 nas avaliações do MEC (Ministério da Educação), em uma escala de 1 a 5, reforçando a qualidade da formação oferecida.

“O vestibular de Medicina é um dos mais concorridos e, muitas vezes, os estudantes precisam viajar em busca de uma vaga. O modelo unificado amplia as oportunidades ao permitir que o candidato utilize a mesma prova para concorrer em diferentes unidades, sem precisar enfrentar novos deslocamentos ou processos seletivos”, destacou a diretora geral da Afya Cruzeiro do Sul, Simone Rigo.

O curso de Medicina da Afya Cruzeiro do Sul recebeu nota máxima (5) no processo de renovação do reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação (MEC). A avaliação considerou critérios como projeto pedagógico, qualificação do corpo docente e infraestrutura acadêmica, confirmando a excelência da instituição na formação médica. Com metodologias inovadoras e estrutura avançada, os estudantes vivenciam a prática médica desde os primeiros semestres, em ambientes que simulam a realidade da profissão.

Ensino com impacto social

Além da conveniência do vestibular, a Afya é reconhecida pelo modelo pedagógico que integra teoria e prática desde o início do curso. Os alunos participam de atividades supervisionadas em ambulatórios e projetos de extensão, além de treinamentos em centros de simulação com inteligência artificial. A instituição é a única no país a contar com três centros de simulação acreditados internacionalmente pela The Society for Simulation in Healthcare (SSH).

Esse modelo de ensino gera impacto social direto: somente desde 2019, os estudantes de Medicina da Afya realizaram mais de 3 milhões de atendimentos gratuitos em comunidades por meio de parcerias com hospitais, prefeituras e ambulatórios. O compromisso foi ampliado em 2024, quando a instituição firmou aliança com o Pacto Global da ONU, estabelecendo a meta de realizar mais 5 milhões de atendimentos até 2030.

Sobre a Afya

A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações em http://www.afya.com.br e ir.afya.com.br.

