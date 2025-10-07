Educação
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país
Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do Sul
Educação
A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em Medicina do Brasil, abriu as inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina, com ingresso previsto para o 1º semestre de 2026. Pela primeira vez, os candidatos terão a possibilidade de concorrer a vagas em até três unidades da instituição, em diferentes regiões do país, utilizando a mesma prova e pagando uma única taxa de inscrição.
O novo formato traz mais comodidade e conveniência, especialmente para os estudantes da Região Norte. No Acre, as vagas estão disponíveis na unidade de Cruzeiro do Sul. A prova será aplicada no dia 26 de outubro de 2025, em formato online, e as inscrições seguem até 20 de outubro, exclusivamente pelo site da Afya.
No total, são mais de 1.500 vagas distribuídas em 32 unidades da Afya, presentes em 14 estados brasileiros. O sistema de classificação respeita a ordem de preferência indicada pelo candidato: primeiro é avaliada a unidade escolhida como prioridade, e, caso não seja aprovado, a mesma nota é aproveitada para a segunda e terceira opções.
Todos os cursos de Medicina da Afya têm nota 5 ou 4 nas avaliações do MEC (Ministério da Educação), em uma escala de 1 a 5, reforçando a qualidade da formação oferecida.
“O vestibular de Medicina é um dos mais concorridos e, muitas vezes, os estudantes precisam viajar em busca de uma vaga. O modelo unificado amplia as oportunidades ao permitir que o candidato utilize a mesma prova para concorrer em diferentes unidades, sem precisar enfrentar novos deslocamentos ou processos seletivos”, destacou a diretora geral da Afya Cruzeiro do Sul, Simone Rigo.
O curso de Medicina da Afya Cruzeiro do Sul recebeu nota máxima (5) no processo de renovação do reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação (MEC). A avaliação considerou critérios como projeto pedagógico, qualificação do corpo docente e infraestrutura acadêmica, confirmando a excelência da instituição na formação médica. Com metodologias inovadoras e estrutura avançada, os estudantes vivenciam a prática médica desde os primeiros semestres, em ambientes que simulam a realidade da profissão.
Ensino com impacto social
Além da conveniência do vestibular, a Afya é reconhecida pelo modelo pedagógico que integra teoria e prática desde o início do curso. Os alunos participam de atividades supervisionadas em ambulatórios e projetos de extensão, além de treinamentos em centros de simulação com inteligência artificial. A instituição é a única no país a contar com três centros de simulação acreditados internacionalmente pela The Society for Simulation in Healthcare (SSH).
Esse modelo de ensino gera impacto social direto: somente desde 2019, os estudantes de Medicina da Afya realizaram mais de 3 milhões de atendimentos gratuitos em comunidades por meio de parcerias com hospitais, prefeituras e ambulatórios. O compromisso foi ampliado em 2024, quando a instituição firmou aliança com o Pacto Global da ONU, estabelecendo a meta de realizar mais 5 milhões de atendimentos até 2030.
Sobre a Afya
A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações em http://www.afya.com.br e ir.afya.com.br.
Educação
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão ao Setembro Amarelo. O evento, que ocorreu na Escola Estadual José Elno Ferreira de Souza, reuniu 320 pessoas, entre estudantes e professores, e foi promovido em parceria com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o Conselho Tutelar do município e as secretarias municipais de saúde e educação.
De acordo com o professor Gerson Coelho, que coordenou a iniciativa, a ação cumpriu um papel essencial de sensibilização. “O Setembro Amarelo é um momento de reflexão, mas também de ação. Precisamos mostrar aos jovens que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física, e que pedir ajuda nunca deve ser visto como sinal de fraqueza, mas sim de coragem”, afirmou.
O evento contou com palestras, dinâmicas e rodas de conversa conduzidas por profissionais da saúde e pela equipe do Núcleo de Extensão e Desenvolvimento (NED) da Afya Cruzeiro do Sul, que participou ativamente das atividades. “Nosso objetivo foi criar um espaço de diálogo e acolhimento, onde cada estudante pudesse se sentir ouvido e valorizado”, destacou Gerson.
Setembro Amarelo
A campanha “Bora se Cuidar” busca dar visibilidade à importância da saúde mental e ser um porto seguro para médicos e estudantes de Medicina. Com uma abordagem leve e acessível, a iniciativa utiliza influenciadores para amplificar o tema e apoia o público por meio de diferentes formatos e canais: conteúdos em vídeo, podcasts especiais e uma landing page exclusiva que reúne chat de ajuda, cartilha de autocuidado e calendário de eventos, permitindo que cada pessoa escolha o formato que melhor se encaixa em seu momento.
Sobre a Afya
A Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações em http://www.afya.com.br e ir.afya.com.br.
Deputada Maria Antônia solicita ampliação do horário de funcionamento do SAMU em Marechal Thaumaturgo
Prefeito César Andrade assina ordem de serviço para revitalização de praças e obras tem início imediato em Porto Walter
Solidariedade e compromisso com o povo: Deputada Maria Antônia transforma a vida de morador de Brasileia com apoio do deputado Dr. Eduardo Velloso
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Governo do Estado seguem pavimentando ruas no município
Enquanto o povo do Acre sofre com falta de investimento em políticas públicas, Mailza Assis gasta quase R$ 200 mil com móveis e decoração para o seu gabinete
POLÍTICA
Enquanto o povo do Acre sofre com falta de investimento em políticas públicas, Mailza Assis gasta quase R$ 200 mil com móveis e decoração para o seu gabinete
Em meio à crise econômica que castiga o Acre, com hospitais enfrentando falta de insumos, servidores públicos desvalorizados e famílias...
Socorro Neri cobra providências do Governo Federal e DNIT para recuperação da BR-364 e destaca importância da rodovia para o desenvolvimento do Acre
A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) reforçou, neste sábado (4), a necessidade de uma ação imediata do Departamento Nacional de...
Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional
De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país
Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Epitaciolândia encerra Setembro Amarelo com caminhada de conscientização
-
Política6 dias atrás
Acre avança na habilitação de frigoríficos e exportações pela Tríplice Fronteira em encontro entre o Presidente da APEX, Jorge Viana, e ministro Carlos Fávaro
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeito Carlinhos do Pelado investe na recuperação de ramais, pontes e bueiros na zona rural de Brasileia
-
Política6 dias atrás
Vereador André Kamai cobra respeito aos agentes comunitários de saúde e de endemias e critica demora da prefeitura de Rio Branco em pagar piso nacional