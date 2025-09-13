Rainha do Rodeio: Prefeito Jerry Correia anuncia data da escolha da Rainha da Expofronteira 2025

Evento acontece de 12 e 14 de setembro com participação de mais de 100 expositores – Foto: Assessoria/ Sebrae

O município de Mâncio Lima recebe, entre os dias 12 e 14 de setembro, a 5ª edição do Festival do Coco, realizado no Complexo Esportivo Totão. O evento celebra a principal cadeia produtiva do município. A iniciativa conta com a correalização do Sebrae, reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento do empreendedorismo e o apoio aos pequenos negócios.

Durante os três dias de programação, o público poderá acompanhar apresentações culturais, exposição e comercialização de produtos regionais, comidas típicas, bebidas, artesanato e derivados do coco. A estrutura do festival reúne mais de 100 expositores, entre empreendedores locais de diferentes setores, com cerca de 30 tendas, 150 bancas, trailers e áreas de alimentação e lazer.

Durante o evento, o Sebrae oferecerá atendimentos, orientações empresariais e jogos interativos, incentivando a formalização, a inovação e a melhoria da gestão dos pequenos negócios.

Para Laiz Mappes, Gerente do Escritório Regional do Juruá, Tarauacá/Envira, o festival é um espaço estratégico para conectar tradição, economia e empreendedorismo: “O Sebrae tem a missão de apoiar os pequenos negócios e fortalecer as cadeias produtivas que são fundamentais para o desenvolvimento regional. O Festival do Coco é uma oportunidade para valorizar os produtores locais, incentivar a inovação e gerar renda para centenas de famílias do Juruá”, declarou a gestora.

O Festival do Coco é uma realização da Prefeitura de Mâncio Lima, Governo do Estado do Acre, Sebrae e Associação Comercial de Mâncio Lima (ACEML).