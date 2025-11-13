Cultura
Projeto Pé na Estrada encerra ciclo de apresentações com shows em Vila Campinas e Plácido de Castro
Fotos: Alice Hainan
O projeto Pé na Estrada: Junina Pega‑Pega nas Escolas chega à sua reta final com as duas últimas apresentações, encerrando o ciclo de 10 exibições realizadas em escolas públicas de diferentes regiões do Acre. Nesta sexta-feira, 14 de novembro, a caravana cultural desembarca em Vila Campinas e Plácido de Castro, levando música, dança e a alegria das festas juninas para fechar com chave de ouro esta jornada. Em Vila Campinas, a apresentação será às 15 horas, na Escola São Luiz Gonzaga. Já em Plácido de Castro, a quadrilha se apresenta às 17 horas, na Escola José Francisco da Silva.
Na última semana, a Junina Pega‑Pega esteve em Sena Madureira, no dia 7 de novembro, com uma apresentação cheia de entusiasmo e tradição na Escola Assis Vasconcelos, envolvendo a comunidade escolar numa celebração que valorizou a cultura popular e o espírito junino, mesmo fora da temporada tradicional.
Todas as apresentações contaram com acessibilidade em Libras, garantindo a inclusão de pessoas surdas na experiência cultural. A tradução foi feita ao vivo pela intérprete Luciana Araújo dos Santos, que acompanhou o projeto em todas as suas etapas, reforçando o compromisso com a diversidade e a acessibilidade.
O projeto é uma realização do Instituto Junina Pega‑Pega e conta com financiamento do Edital de Chamamento Público nº 003/2025/FEM, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour, com apoio do Governo do Acre, Ministério da Cultura, Governo Federal e da Deputada Federal Meire Serafim.
Segundo o diretor-presidente do Instituto Junina Pega-Pega, Cimar dos Santos, chegar em cada comunidade representa a continuidade de um trabalho coletivo. “Levar a força da cultura junina para dentro do ambiente escolar, despertando pertencimento, identidade e alegria. Estamos com grande expectativa para esse encontro com os estudantes e educadores, desejando que cada jovem compreenda a importância do fazer cultural no nosso estado”, finaliza.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul da início aos preparativos da ornamentação natalina no Centro da cidade
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início aos preparativos da ornamentação da cidade para o Natal 2025. Os servidores do município já estão montando das primeiras estruturas de ornamentação.
Receberão decoração especial o Centro da Cidade, a Catedral Nossa Senhora da Glória, as rotatórias, e o Complexo Esportivo, no bairro Aeroporto Velho. A tradicional Casa do Papai Noel e a árvore natalina ganharão uma nova roupagem, com pequenas mudanças que prometem surpreender o público.
Parte da decoração está sendo reaproveitada de anos anteriores, medida adotada pela gestão do prefeito Zequinha Lima para garantir economia e sustentabilidade, sem abrir mão da beleza e do encanto das festividades natalinas.
De acordo com o secretário municipal da Casa Civil Ney Willians, o trabalho começou a ser planejado ainda em outubro, com o objetivo de oferecer à população um Natal bonito, acolhedor e com o verdadeiro espírito familiar que marca a celebração.
“Desde o mês de outubro nós iniciamos o planejamento para execução dessa parte mais estrutural do Natal, que acontece aqui no centro da cidade e também em outros pontos. O prefeito Zequinha sempre teve esse cuidado especial em valorizar o Natal como uma festa da família, para que as pessoas possam vir à praça, se sentir acolhidas e viver esse momento tão especial”, destacou.
“Estamos priorizando a economia, reaproveitando as estruturas utilizadas no ano passado, mas com modificações e melhorias. Vamos ter uma árvore diferenciada, uma nova Casa do Papai Noel e uma decoração especial na Catedral e nas rotatórias. A ideia é deixar Cruzeiro do Sul ainda mais bonita e acolhedora”, explicou o secretário.
Além do reaproveitamento de materiais, outro ponto importante é que toda a ornamentação está sendo feita pelos próprios servidores municipais. As equipes das secretarias se uniram em um trabalho colaborativo, aproveitando as habilidades de cada profissional para confeccionar e montar as estruturas natalinas.
“Nós fazemos um consórcio com os secretários e servidores. Uns têm mais habilidade com solda, outros com montagem e decoração. Usamos nossa própria equipe, que já tem experiência e dedicação com o município. Assim, economizamos na mão de obra e mantemos o envolvimento direto dos servidores na preparação do Natal da cidade”, ressaltou.
Outras novidades serão anunciadas em breve pelo prefeito Zequinha Lima.
