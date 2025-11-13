Projeto Pé na Estrada encerra ciclo de apresentações com shows em Vila Campinas e Plácido de Castro

Fotos: Alice Hainan

O projeto Pé na Estrada: Junina Pega‑Pega nas Escolas chega à sua reta final com as duas últimas apresentações, encerrando o ciclo de 10 exibições realizadas em escolas públicas de diferentes regiões do Acre. Nesta sexta-feira, 14 de novembro, a caravana cultural desembarca em Vila Campinas e Plácido de Castro, levando música, dança e a alegria das festas juninas para fechar com chave de ouro esta jornada. Em Vila Campinas, a apresentação será às 15 horas, na Escola São Luiz Gonzaga. Já em Plácido de Castro, a quadrilha se apresenta às 17 horas, na Escola José Francisco da Silva.

Na última semana, a Junina Pega‑Pega esteve em Sena Madureira, no dia 7 de novembro, com uma apresentação cheia de entusiasmo e tradição na Escola Assis Vasconcelos, envolvendo a comunidade escolar numa celebração que valorizou a cultura popular e o espírito junino, mesmo fora da temporada tradicional.

Todas as apresentações contaram com acessibilidade em Libras, garantindo a inclusão de pessoas surdas na experiência cultural. A tradução foi feita ao vivo pela intérprete Luciana Araújo dos Santos, que acompanhou o projeto em todas as suas etapas, reforçando o compromisso com a diversidade e a acessibilidade.

O projeto é uma realização do Instituto Junina Pega‑Pega e conta com financiamento do Edital de Chamamento Público nº 003/2025/FEM, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour, com apoio do Governo do Acre, Ministério da Cultura, Governo Federal e da Deputada Federal Meire Serafim.

Segundo o diretor-presidente do Instituto Junina Pega-Pega, Cimar dos Santos, chegar em cada comunidade representa a continuidade de um trabalho coletivo. “Levar a força da cultura junina para dentro do ambiente escolar, despertando pertencimento, identidade e alegria. Estamos com grande expectativa para esse encontro com os estudantes e educadores, desejando que cada jovem compreenda a importância do fazer cultural no nosso estado”, finaliza.