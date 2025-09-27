Cultura
Prefeito Jerry Correia marca história com a 1ª Cavalgada da Expo Fronteira 2025 em Assis Brasil
O município de Assis Brasil viveu, neste sábado (27), um momento histórico e inédito com a realização da primeira cavalgada oficial, evento que abriu a 1ª Expo Fronteira 2025. Organizada pela Prefeitura, a programação levou milhares de pessoas às ruas e se consolidou como um marco cultural, social e de lazer para a população.
A cavalgada, comandada pelo prefeito Jerry Correia, foi um espetáculo de diversidade e integração: cavaleiros, amazonas, bois, cavalos, quadriciclos, carros e motos percorreram mais de três quilômetros pelas principais ruas da cidade, transformando o centro urbano em uma verdadeira festa popular.
Além de abrir oficialmente as celebrações da Expo Fronteira, o evento mostrou a capacidade da gestão municipal em mobilizar a comunidade e resgatar tradições que fortalecem a identidade cultural da região.
“Foi um momento histórico para Assis Brasil. Nossa cavalgada foi um grande sucesso e só reforça o orgulho que temos da nossa cultura e da nossa gente”, destacou o prefeito Jerry Correia.
Cultura, lazer e desenvolvimento
A Expo Fronteira 2025, que segue com uma ampla programação, promete movimentar a cidade não apenas no campo cultural e do lazer, mas também no aspecto econômico. A expectativa é gerar oportunidades para empresários, trabalhadores, jovens e toda a comunidade, consolidando Assis Brasil como referência regional em grandes eventos.
O sucesso de público da cavalgada superou todas as expectativas e confirmou o compromisso da gestão municipal em criar iniciativas que valorizam a cultura, incentivam o lazer e impulsionam o desenvolvimento local.
A história de Jerry Correia em Assis Brasil vai além das obras e dos eventos: é a história de um prefeito que fez da inclusão e do desenvolvimento coletivo a marca de sua gestão.
A trajetória de Jerry Correia
Eleito com uma proposta de desenvolvimento sustentável e inclusão social, Jerry Correia rapidamente se destacou pela forma visionária de administrar. Durante seu mandato, a cidade experimentou avanços estruturais, melhorias nos serviços públicos e, principalmente, um novo olhar para a valorização da cultura e da identidade local.
Jerry é apontado pela população como um dos prefeitos que mais investiram em programas voltados para a juventude e para o fortalecimento econômico. Sua gestão é marcada por parcerias estratégicas e pela capacidade de aproximar Assis Brasil de grandes projetos do Estado e da União, sempre com foco no bem-estar da comunidade.
Festival Afro Integrado acontece neste sábado (27) com programação especial e espaço kids
O Festival Afro Integrado chega à sua 3ª edição neste sábado (27) com uma programação que reúne música, arte, debates e oficinas em um dia inteiro de celebração da cultura afro-brasileira. A grande novidade deste ano é o espaço kids, voltado para crianças a partir de seis anos, com acompanhamento de monitores da Turma da Pipoca. A proposta é garantir diversão para os pequenos e mais tranquilidade para pais e mães que quiserem curtir o festival.
As atividades começam pela manhã com os workshops de Dança Afro e Trança Nagô, que tiveram todas as vagas preenchidas ainda na fase de inscrições. À tarde, o ciclo de conversas Afrointegradas abre espaço para reflexões sobre arte, ancestralidade, racismo ambiental e comunidades tradicionais, além da apresentação do Afoxé Omo Àláde, da roda de capoeira da Associação Casa do Pescador e das intervenções do Central de Slam.
Toda a programação conta com acessibilidade em Libras, além de espaço reservado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. À noite, o ponto alto do evento será o show de encerramento com a cantora Ellen Oléria, a artista promete emocionar o público com um repertório que mistura samba, maracatu, carimbó, soul e jazz.
Os ingressos para o show se esgotaram na plataforma, mas a organização separou 100 unidades que estarão disponíveis na portaria.
Programação – 3ª Edição do Festival Afro Integrado
Local: Usina de Arte João Donato – 27 de setembro de 2025
Atividades da Manhã
Workshop de Dança Afro com Thiago Matias | 09h – 11h
Workshop de Trança Nagô com Netty França | 08h – 12h
Ciclo de Conversas Afrointegradas (Tarde)
Painel 1 – Arte e Ancestralidade: Processos Criativos Afrocentrados | 16h30 – 17h20
Afoxé Omo Àláde | 17h20 – 17h50
Painel 2 – Racismo Ambiental e Comunidades Tradicionais | 18h – 18h40
Intervenções Itinerantes
Central de Slam | ao longo da tarde/noite
Transição Interativa
Roda de Capoeira – Associação Casa do Pescador | 18h40 – 19h10
Programação Cultural da Noite
Maracatu Pé Rachado | 19h20 – 20h
Show Afro Integrado | 20h – 21h
Ellen Oléria (show de encerramento) | 21h – 22h30
DJ Aldine | 22h30 – 00h
Ficha Técnica
Equipe de Produção
Nathânia Oliveira – Coordenação Geral
Sandra Buh – Direção de arte
Kétila Flor – Produção executiva
Gigliane Oliveira – Produção executiva
Luck Aragão – Produção de equipe
Rute Lima – Produtora de Acessibilidade
Amanda Souza – Assistente de produção
Roberta Marisa – Assistente de produção
Sacha Alencar – Assistente de produção
Caê Bernardo – Assistente de produção
Clícia Dourado – Cenografia
Ivan de Castela – Produtor técnico
Equipe de Comunicação
Karol Belmont – Coordenação de comunicação
Fernanda Sampaio – Storymaker
Rosely Cabral – Social Media
Welton Bonaparte – Filmmaker
Clara Liss – Fotografia
João Ariel – Assistente de luz
Libras – Mãos em Cena Produções
Joy Raiz
Afro Mell
Adriano Marui
O Festival Afro Integrado é realizado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com financiamento do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), e do Governo do Acre, através da Fundação Elias Mansour (FEM).
A produção é da Pé Rachado Produções, com apoio de O Barulho do Acre, Alamoju, Centro Cultural Abassá Orun Ibo Iepondá, Usina de Arte João Donato e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh).
Mais informações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial no Instagram: @perachadoproducoes.
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira,...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul
Assessoria – Na noite desta quinta-feira, 26, no Estádio o Cruzeirão foram realizadas as finais da Super Copa das Vilas...
Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo
O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto...
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
