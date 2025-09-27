O município de Assis Brasil viveu, neste sábado (27), um momento histórico e inédito com a realização da primeira cavalgada oficial, evento que abriu a 1ª Expo Fronteira 2025. Organizada pela Prefeitura, a programação levou milhares de pessoas às ruas e se consolidou como um marco cultural, social e de lazer para a população.

A cavalgada, comandada pelo prefeito Jerry Correia, foi um espetáculo de diversidade e integração: cavaleiros, amazonas, bois, cavalos, quadriciclos, carros e motos percorreram mais de três quilômetros pelas principais ruas da cidade, transformando o centro urbano em uma verdadeira festa popular.

Além de abrir oficialmente as celebrações da Expo Fronteira, o evento mostrou a capacidade da gestão municipal em mobilizar a comunidade e resgatar tradições que fortalecem a identidade cultural da região.

“Foi um momento histórico para Assis Brasil. Nossa cavalgada foi um grande sucesso e só reforça o orgulho que temos da nossa cultura e da nossa gente”, destacou o prefeito Jerry Correia.

Cultura, lazer e desenvolvimento

A Expo Fronteira 2025, que segue com uma ampla programação, promete movimentar a cidade não apenas no campo cultural e do lazer, mas também no aspecto econômico. A expectativa é gerar oportunidades para empresários, trabalhadores, jovens e toda a comunidade, consolidando Assis Brasil como referência regional em grandes eventos.

O sucesso de público da cavalgada superou todas as expectativas e confirmou o compromisso da gestão municipal em criar iniciativas que valorizam a cultura, incentivam o lazer e impulsionam o desenvolvimento local.

A história de Jerry Correia em Assis Brasil vai além das obras e dos eventos: é a história de um prefeito que fez da inclusão e do desenvolvimento coletivo a marca de sua gestão.

A trajetória de Jerry Correia

Eleito com uma proposta de desenvolvimento sustentável e inclusão social, Jerry Correia rapidamente se destacou pela forma visionária de administrar. Durante seu mandato, a cidade experimentou avanços estruturais, melhorias nos serviços públicos e, principalmente, um novo olhar para a valorização da cultura e da identidade local.

Jerry é apontado pela população como um dos prefeitos que mais investiram em programas voltados para a juventude e para o fortalecimento econômico. Sua gestão é marcada por parcerias estratégicas e pela capacidade de aproximar Assis Brasil de grandes projetos do Estado e da União, sempre com foco no bem-estar da comunidade.