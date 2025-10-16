Oficina de Ritmos Percussivos Afro-Brasileiros forma novos agentes culturais em Rio Branco

A força dos tambores e a musicalidade ancestral tomam conta de Rio Branco com a Oficina de Ritmos Percussivos Afro-Brasileiros, promovida pelo Ponto de Cultura Alamoju Centro de Cultura e Pesquisa. As atividades acontecem entre os dias 15 e 19 de outubro de 2025, no espaço O Casarão, no centro da capital, com inscrições gratuitas e acessibilidade em Libras.

Voltada para músicos, estudantes e interessados em cultura afro-brasileira, a oficina oferece aprendizado prático sobre instrumentos como timbal, atabaque e gonguê, explorando ritmos tradicionais como Avamunha, Alujá, Vassi, Ilú e Coco. As aulas ocorrem das 18h às 22h nos dias úteis e das 8h às 12h no fim de semana.

Mais do que uma formação musical, a ação tem como objetivo formar novos agentes culturais e fortalecer a identidade negra, ampliando o acesso à cultura e estimulando o protagonismo de grupos tradicionais. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à consolidação de um polo de cultura afro-brasileira no Acre, com potencial para se tornar um Pontão de Cultura.

Segundo a coordenadora Nathânia Oliveira, o projeto busca “estimular a valorização da cultura afro-brasileira e criar oportunidades de formação e expressão para a comunidade de matriz africana, consolidando um espaço permanente de aprendizagem e resistência cultural”.

Este projeto é uma realização do Álamoju Centro de Cultura e Pesquisa, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal, através do Edital 11/2024 – Ponto de Cultura. Conta com o financiamento da Prefeitura de Rio Branco e da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil, além do apoio de Abassa Orun Ibo Yeyeponda, Feremaac, Renafro Acre e do Grupo O Barulho do Acre. Produção: Pé Rachado Produções. Cultura Viva.