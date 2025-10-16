Cultura
Oficina de Ritmos Percussivos Afro-Brasileiros forma novos agentes culturais em Rio Branco
A força dos tambores e a musicalidade ancestral tomam conta de Rio Branco com a Oficina de Ritmos Percussivos Afro-Brasileiros, promovida pelo Ponto de Cultura Alamoju Centro de Cultura e Pesquisa. As atividades acontecem entre os dias 15 e 19 de outubro de 2025, no espaço O Casarão, no centro da capital, com inscrições gratuitas e acessibilidade em Libras.
Voltada para músicos, estudantes e interessados em cultura afro-brasileira, a oficina oferece aprendizado prático sobre instrumentos como timbal, atabaque e gonguê, explorando ritmos tradicionais como Avamunha, Alujá, Vassi, Ilú e Coco. As aulas ocorrem das 18h às 22h nos dias úteis e das 8h às 12h no fim de semana.
Mais do que uma formação musical, a ação tem como objetivo formar novos agentes culturais e fortalecer a identidade negra, ampliando o acesso à cultura e estimulando o protagonismo de grupos tradicionais. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à consolidação de um polo de cultura afro-brasileira no Acre, com potencial para se tornar um Pontão de Cultura.
Segundo a coordenadora Nathânia Oliveira, o projeto busca “estimular a valorização da cultura afro-brasileira e criar oportunidades de formação e expressão para a comunidade de matriz africana, consolidando um espaço permanente de aprendizagem e resistência cultural”.
Este projeto é uma realização do Álamoju Centro de Cultura e Pesquisa, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal, através do Edital 11/2024 – Ponto de Cultura. Conta com o financiamento da Prefeitura de Rio Branco e da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil, além do apoio de Abassa Orun Ibo Yeyeponda, Feremaac, Renafro Acre e do Grupo O Barulho do Acre. Produção: Pé Rachado Produções. Cultura Viva.
Contação de Histórias Afro-Brasileiras fortalece identidade e ancestralidade em Rio Branco
Promover o reencontro com as raízes e valorizar a ancestralidade afro-brasileira. Esse é o propósito da contação de histórias “Oriki – do Orum ao Aiyê”, realizada pelo Grupo O Barulho do Acre, que percorre escolas da capital levando mitos, cânticos e narrativas que celebram a tradição oral africana.
As apresentações acontecem nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2025, nas escolas Marilda Gouveia, Serafim da Silva Salgado e Terezinha Miguéis, sempre no período da noite e com acessibilidade em Libras. De forma lúdica e envolvente, o projeto desperta o interesse de crianças, jovens e famílias, promovendo o diálogo sobre a presença africana na formação da identidade brasileira.
A ação integra o conjunto de atividades do Ponto de Cultura Alamoju Centro de Cultura e Pesquisa, que tem como missão formar público e ampliar o acesso da comunidade às manifestações culturais afro-brasileiras, fortalecendo o sentimento de pertencimento e a valorização dos povos tradicionais.
De acordo com Nathânia Oliveira, coordenadora do Ponto de Cultura Alamoju, o objetivo é “promover a valorização da cultura afro-brasileira e o fortalecimento da identidade negra na região de Rio Branco, por meio de ações culturais, educativas e formativas, voltadas à comunidade tradicional de matriz africana”.
Com financiamento da Prefeitura de Rio Branco e da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), e realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e do Programa Cultura Viva, o projeto é uma ação do Ponto de Cultura Alamoju Centro de Cultura e Pesquisa, com produção da Pé Rachado Produções e apoio de Abassa Orun Ibo Yeyeponda, Feremaac, Renafro Acre e do grupo O Barulho do Acre, conforme o Edital nº 11/2024 – Cultura Viva.
André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades
Kamai denuncia irregularidades no 1001 Dignidades – Foto: Paulo Murilo O vereador André Kamai (PT) fez um discurso contundente na...
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá
Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
