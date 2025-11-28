Luzes de Natal de Cruzeiro do Sul serão acesas até o dia 10 dê dezembro no Centro e outros pontos da cidade

O Festival Varadouro está de volta em 2025 e ressurge com ainda mais intensidade, fortalecendo sua identidade como um dos principais eventos de expressão artística amazônica e latino-americana. Após a COP30, o fluxo cultural que nasce das mobilizações socioambientais ganha novo fôlego nas ruas, palcos e territórios do Acre, e encontra no Varadouro o ponto de partida dessa grande correnteza de vozes, causas e celebrações.

Com realização da Eita Pau Produções e do Comitê Chico Mendes, o festival acontece nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, no Clube Juventus, reunindo shows, oficinas, batalhas de MCs e ações voltadas ao fortalecimento da cultura produzida na Amazônia. Este retorno marca não apenas a retomada de um espaço simbólico para a juventude e para a arte do estado, mas também um reencontro com a memória de resistência que atravessa o Acre há décadas.

Uma das grandes novidades desta edição é sua integração direta com a Semana Chico Mendes 2025, que ocorrerá, entre os dias 15 e 22 de dezembro, em Rio Branco e Xapuri. A onda cultural que se forma no Festival Varadouro avança para o encontro anual que celebra o legado do líder seringueiro, mobilizando ativistas, pesquisadores, juventudes, lideranças comunitárias e a sociedade em geral. Trata-se de uma grande travessia cultural e política que liga COP30, Festival Varadouro e Semana Chico Mendes em um mesmo território de luta, arte e esperança.

É importante destacar que o Varadouro reafirma seu compromisso com a diversidade de expressões, a preservação das identidades e a ampliação do debate sobre cultura, território e direitos socioambientais. Cada atração, oficina ou roda de diálogo ajuda a reacender a chama da produção cultural independente, evidenciando a força dos artistas, coletivos e movimentos que constroem diariamente a cena acreana.

A produtora cultural e organizadora da ação, Karla Martins, celebrou o retorno do Festival Varadouro, destacando que esta edição marca a realização de um sonho antigo da cena musical acreana. “Finalmente, o Festival Varadouro está de volta do jeito que nós sempre sonhávamos, voltando para rearticular a cena acriana, com um line-up enorme, muitas bandas, muitos artistas, absorvendo o máximo que tem da música autoral acreana”, afirmou. Para ela, o festival cumpre um papel essencial ao fortalecer a produção feita no próprio território, estimulando o público a valorizar a música local. “Acho que é muito importante imaginar isso, que lugar que a gente vai ocupando com aquilo que é realmente produzido nos nossos territórios e não somente aquilo que vem das rádios, das grandes mídias, como a gente estimula a sociedade a aproveitar, a curtir, a afluir os seus artistas, a ouvir a música acreana que tem identidade e ser considerada uma música que faz sentido para quem ouve”, completou.

Karla também destacou o poder simbólico da retomada do evento após 15 anos, reforçando que o Varadouro volta a conectar diferentes gerações. “Acho que essa é a premissa principal do Varadouro, né? Voltar com isso, rearticular a cena, a gente já está vendo as pessoas falando: eu fui no festival, eu era muito criança, eu ouvi falar, minha mãe ia”, disse. Para a produtora, o festival se torna “multigeracional”, capaz de reunir tanto quem viveu o auge das primeiras edições quanto quem nunca teve a chance de assistir. “Ele retoma um processo de visibilização intensa e orgânica do que é produzido artisticamente no território. Acho que isso é muito importante, a Amazônia tem buscado esse lugar, a ocupação do espaço com aquilo que é produzido de fato nela mesma. Então acho que esse é um momento muito, muito especial”, pontuou.

O Festival Varadouro é financiado pela Fundação Elias Mansour, Governo do Estado do Acre, PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) e Governo Federal, e realizado pela Eita Pau Produções e pelo Comitê Chico Mendes, com apoio da Casa Ninja Amazônia, Abrafin, Som.vc e do Circuito Amazônico de Festivais.