Luzes de Natal de Cruzeiro do Sul serão acesas até o dia 10 dê dezembro no Centro e outros pontos da cidade
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai anunciar na próximo semana o dia em que as luzes de Natal serão acesas no Centro e outros pontos da cidade, o que deverá ocorrer até o dia 10 de dezembro.
Todo o material de decoração como mangueiras luminosas, cortinas e cascatas, que vão compor os principais pontos decorativos do Centro, especialmente a tradicional árvore de Natal, está sendo preparado e montado.
O secretário da Casa Civil, Ney Williams, destacou o compromisso da gestão em manter o clima natalino que já faz parte da tradição do município.
“A população de Cruzeiro do Sul sabe que o prefeito Zequinha Lima tem esse cuidado especial todos os anos com a decoração natalina. Esse ano a gente está buscando fazer uma árvore diferente, com uma cor diferente também. Vamos realizar essa decoração e fazer com que as famílias de Cruzeiro do Sul, a exemplo de todos os anos, sintam-se felizes e acolhidas por esse espírito natalino pela gestão do prefeito Zequinha”, disse.
Festival Varadouro retoma força em 2025 e conecta cultura amazônica à Semana Chico Mendes
O Festival Varadouro está de volta em 2025 e ressurge com ainda mais intensidade, fortalecendo sua identidade como um dos principais eventos de expressão artística amazônica e latino-americana. Após a COP30, o fluxo cultural que nasce das mobilizações socioambientais ganha novo fôlego nas ruas, palcos e territórios do Acre, e encontra no Varadouro o ponto de partida dessa grande correnteza de vozes, causas e celebrações.
Com realização da Eita Pau Produções e do Comitê Chico Mendes, o festival acontece nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, no Clube Juventus, reunindo shows, oficinas, batalhas de MCs e ações voltadas ao fortalecimento da cultura produzida na Amazônia. Este retorno marca não apenas a retomada de um espaço simbólico para a juventude e para a arte do estado, mas também um reencontro com a memória de resistência que atravessa o Acre há décadas.
Uma das grandes novidades desta edição é sua integração direta com a Semana Chico Mendes 2025, que ocorrerá, entre os dias 15 e 22 de dezembro, em Rio Branco e Xapuri. A onda cultural que se forma no Festival Varadouro avança para o encontro anual que celebra o legado do líder seringueiro, mobilizando ativistas, pesquisadores, juventudes, lideranças comunitárias e a sociedade em geral. Trata-se de uma grande travessia cultural e política que liga COP30, Festival Varadouro e Semana Chico Mendes em um mesmo território de luta, arte e esperança.
É importante destacar que o Varadouro reafirma seu compromisso com a diversidade de expressões, a preservação das identidades e a ampliação do debate sobre cultura, território e direitos socioambientais. Cada atração, oficina ou roda de diálogo ajuda a reacender a chama da produção cultural independente, evidenciando a força dos artistas, coletivos e movimentos que constroem diariamente a cena acreana.
A produtora cultural e organizadora da ação, Karla Martins, celebrou o retorno do Festival Varadouro, destacando que esta edição marca a realização de um sonho antigo da cena musical acreana. “Finalmente, o Festival Varadouro está de volta do jeito que nós sempre sonhávamos, voltando para rearticular a cena acriana, com um line-up enorme, muitas bandas, muitos artistas, absorvendo o máximo que tem da música autoral acreana”, afirmou. Para ela, o festival cumpre um papel essencial ao fortalecer a produção feita no próprio território, estimulando o público a valorizar a música local. “Acho que é muito importante imaginar isso, que lugar que a gente vai ocupando com aquilo que é realmente produzido nos nossos territórios e não somente aquilo que vem das rádios, das grandes mídias, como a gente estimula a sociedade a aproveitar, a curtir, a afluir os seus artistas, a ouvir a música acreana que tem identidade e ser considerada uma música que faz sentido para quem ouve”, completou.
Karla também destacou o poder simbólico da retomada do evento após 15 anos, reforçando que o Varadouro volta a conectar diferentes gerações. “Acho que essa é a premissa principal do Varadouro, né? Voltar com isso, rearticular a cena, a gente já está vendo as pessoas falando: eu fui no festival, eu era muito criança, eu ouvi falar, minha mãe ia”, disse. Para a produtora, o festival se torna “multigeracional”, capaz de reunir tanto quem viveu o auge das primeiras edições quanto quem nunca teve a chance de assistir. “Ele retoma um processo de visibilização intensa e orgânica do que é produzido artisticamente no território. Acho que isso é muito importante, a Amazônia tem buscado esse lugar, a ocupação do espaço com aquilo que é produzido de fato nela mesma. Então acho que esse é um momento muito, muito especial”, pontuou.
O Festival Varadouro é financiado pela Fundação Elias Mansour, Governo do Estado do Acre, PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) e Governo Federal, e realizado pela Eita Pau Produções e pelo Comitê Chico Mendes, com apoio da Casa Ninja Amazônia, Abrafin, Som.vc e do Circuito Amazônico de Festivais.
Em Xapuri, ex-governador Jorge Viana ganha destaque em visita histórica do presidente nacional do PT ao berço da luta acreana
Presidente nacional do PT visita Xapuri e reafirma que futuro do Brasil passa pela Amazônia
Prefeitura de Rodrigues Alves encerra campanha Novembro Azul com grande ação de saúde no Parque Municipal
Prefeitura realiza desobstrução de bueiros e recolhimento de entulhos em vários bairros de Cruzeiro do Sul
Em Xapuri, ex-governador Jorge Viana ganha destaque em visita histórica do presidente nacional do PT ao berço da luta acreana
A presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, em Xapuri, ganhou ainda mais dimensão com a participação marcante do...
Veja o vídeo: Alunos caminham quilômetros na lama após prefeito Padeiro ignorar totalmente o ramal Antônio das Tintas, em Bujari
Estudantes denunciam abandono total do ramal Antônio das Tintas e cobram ação do prefeito Padeiro Alunos que vivem no ramal...
“Se essa imundice não quer trabalhar, entregue para o Elvis”, diz moradora de Sena revoltada com a administração de Gerlen Diniz
Moradora explode em críticas e pede saída de Gerlen Diniz da prefeitura de Sena Madureira – Foto: Reprodução Uma moradora...
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada
Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um homem...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol. Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube...
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
