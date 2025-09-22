Expo Fronteira promete movimentar Assis Brasil com tecnologia, negócios e qualificação profissional

A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre (Seict), está preparando uma programação especial que vai movimentar a cidade com oportunidades para empresários, trabalhadores, jovens e a comunidade em geral.

Entre as atividades, teremos rodadas de negócios com empresários, fortalecendo o setor produtivo local e incentivando novas parcerias comerciais. O Sistema Nacional de Empregos (Sine) também estará presente, oferecendo emissão de carteira de trabalho e dando entrada no seguro-desemprego para quem precisa.

Outro destaque será o Polo Digital, disponibilizando gratuitamente mais de 600 cursos técnicos em diversas áreas profissionais, uma oportunidade única para quem deseja se qualificar e ampliar suas chances no mercado de trabalho.

Para o público jovem, a inovação chega com a tenda de campeonatos de games, que além de muita diversão, contará com premiações para os participantes.

A programação inclui ainda uma feira de moveleiros e a mostra de produtos produzidos no Acre, valorizando os empreendedores e a criatividade local.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso em trazer desenvolvimento, inovação e geração de oportunidades para toda a população.