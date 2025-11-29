Epitaciolândia vive noite histórica com o acendimento oficial das luzes de Natal, evento reuniu autoridades

O evento reuniu autoridades, famílias e marcou o início das festividades e entregas importantes para o município.

A Prefeitura de Epitaciolândia proporcionou à população uma noite inesquecível com o tradicional Show de Luzes, marcando oficialmente o início das festividades natalinas e de fim de ano no município.

O evento, que já se tornou tradição, aconteceu na Praça Edmundo Pinto e reuniu autoridades, famílias e visitantes em um verdadeiro espetáculo de cores, música e emoção.

Entre as autoridades presentes estavam o prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito Sérgio Mesquita, o vice-prefeito do município de Xapuri, o deputado federal Roberto Duarte, vereadores, secretários, assessores e a população em geral.

Antes da contagem regressiva para o acendimento, o prefeito, juntamente com as autoridades convidadas, participou de uma caminhada saindo da Praça Brasil Bolívia até o local do evento. O percurso foi acompanhado pelo trenzinho Maria Fumaça, com a presença do Papai Noel e personagens da Disney, que encantaram as crianças e deixaram o trajeto ainda mais especial.

Ao chegar à praça, o prefeito realizou a contagem regressiva e, com o acionamento do controle remoto, acendeu oficialmente as luzes natalinas. A multidão celebrou o momento, que iluminou a cidade com brilho, cores e o clima natalino que renova sentimentos de fé, união e esperança.

Em seguida, o Quarteto Aquiry executou o Hino de Epitaciolândia, abrindo a programação cultural da noite. Durante as falas oficiais, o deputado federal Roberto Duarte destacou o compromisso da gestão em trabalhar pelo povo e enalteceu o prefeito Sérgio Lopes pelo empenho e dedicação.

O prefeito, em seu discurso, agradeceu a presença de todos e fez um agradecimento especial ao deputado Roberto Duarte, que entregou dois veículos adquiridos por meio de suas emendas parlamentares: um Fiat Mobi e uma Van para o transporte de pacientes tanto para Rio Branco quanto para Porto Velho, especialmente em atendimentos no Hospital de Amor.

Sérgio Lopes ressaltou ainda a alegria de proporcionar um momento tão importante para a cidade:

“Este não é apenas o início dos festejos, mas também um lembrete do verdadeiro significado do Natal: o nascimento do Menino Jesus, que nos inspira a renovar a esperança e a fraternidade”.

A noite encerrou com diversas apresentações culturais, incluindo o Quarteto Aquiry, o Coral do Centro do Idoso, o Grupo de Balé, a Banda da Escola de Música Dó-Ré-Mí, além de apresentações de alunos e grupos de louvor.

A partir de hoje, Epitaciolândia passa a viver intensamente o clima natalino, sendo a primeira cidade do Acre a acender oficialmente suas luzes de Natal em 2025, dando início a um período de celebração, fé e união para toda a comunidade.