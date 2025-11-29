Cultura
Epitaciolândia vive noite histórica com o acendimento oficial das luzes de Natal, evento reuniu autoridades
O evento reuniu autoridades, famílias e marcou o início das festividades e entregas importantes para o município.
A Prefeitura de Epitaciolândia proporcionou à população uma noite inesquecível com o tradicional Show de Luzes, marcando oficialmente o início das festividades natalinas e de fim de ano no município.
O evento, que já se tornou tradição, aconteceu na Praça Edmundo Pinto e reuniu autoridades, famílias e visitantes em um verdadeiro espetáculo de cores, música e emoção.
Entre as autoridades presentes estavam o prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito Sérgio Mesquita, o vice-prefeito do município de Xapuri, o deputado federal Roberto Duarte, vereadores, secretários, assessores e a população em geral.
Antes da contagem regressiva para o acendimento, o prefeito, juntamente com as autoridades convidadas, participou de uma caminhada saindo da Praça Brasil Bolívia até o local do evento. O percurso foi acompanhado pelo trenzinho Maria Fumaça, com a presença do Papai Noel e personagens da Disney, que encantaram as crianças e deixaram o trajeto ainda mais especial.
Ao chegar à praça, o prefeito realizou a contagem regressiva e, com o acionamento do controle remoto, acendeu oficialmente as luzes natalinas. A multidão celebrou o momento, que iluminou a cidade com brilho, cores e o clima natalino que renova sentimentos de fé, união e esperança.
Em seguida, o Quarteto Aquiry executou o Hino de Epitaciolândia, abrindo a programação cultural da noite. Durante as falas oficiais, o deputado federal Roberto Duarte destacou o compromisso da gestão em trabalhar pelo povo e enalteceu o prefeito Sérgio Lopes pelo empenho e dedicação.
O prefeito, em seu discurso, agradeceu a presença de todos e fez um agradecimento especial ao deputado Roberto Duarte, que entregou dois veículos adquiridos por meio de suas emendas parlamentares: um Fiat Mobi e uma Van para o transporte de pacientes tanto para Rio Branco quanto para Porto Velho, especialmente em atendimentos no Hospital de Amor.
Sérgio Lopes ressaltou ainda a alegria de proporcionar um momento tão importante para a cidade:
“Este não é apenas o início dos festejos, mas também um lembrete do verdadeiro significado do Natal: o nascimento do Menino Jesus, que nos inspira a renovar a esperança e a fraternidade”.
A noite encerrou com diversas apresentações culturais, incluindo o Quarteto Aquiry, o Coral do Centro do Idoso, o Grupo de Balé, a Banda da Escola de Música Dó-Ré-Mí, além de apresentações de alunos e grupos de louvor.
A partir de hoje, Epitaciolândia passa a viver intensamente o clima natalino, sendo a primeira cidade do Acre a acender oficialmente suas luzes de Natal em 2025, dando início a um período de celebração, fé e união para toda a comunidade.
Luzes de Natal de Cruzeiro do Sul serão acesas até o dia 10 dê dezembro no Centro e outros pontos da cidade
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai anunciar na próximo semana o dia em que as luzes de Natal serão acesas no Centro e outros pontos da cidade, o que deverá ocorrer até o dia 10 de dezembro.
Todo o material de decoração como mangueiras luminosas, cortinas e cascatas, que vão compor os principais pontos decorativos do Centro, especialmente a tradicional árvore de Natal, está sendo preparado e montado.
O secretário da Casa Civil, Ney Williams, destacou o compromisso da gestão em manter o clima natalino que já faz parte da tradição do município.
“A população de Cruzeiro do Sul sabe que o prefeito Zequinha Lima tem esse cuidado especial todos os anos com a decoração natalina. Esse ano a gente está buscando fazer uma árvore diferente, com uma cor diferente também. Vamos realizar essa decoração e fazer com que as famílias de Cruzeiro do Sul, a exemplo de todos os anos, sintam-se felizes e acolhidas por esse espírito natalino pela gestão do prefeito Zequinha”, disse.
