“Ao Redor do Sol”: Junina Pega-Pega anuncia tema que irá marcar seus 30 anos em 2026
Grupo lança enredo durante a JPP Folia 2.0 e inicia oficialmente a contagem para sua temporada comemorativa.
A Junina Pega-Pega anunciou, durante a JPP Folia 2.0, festa de encerramento da temporada 2025, realizada no sábado, 29, o tema que irá conduzir o grupo na temporada de 2026, ano em que completa 30 anos de história. A temática escolhida, “Ao Redor do Sol”, simboliza a energia, os ciclos e o brilho que marcaram quase três décadas de dedicação à cultura junina.
O momento do anúncio emocionou brincantes, ex-integrantes e admiradores presentes na festa, que celebraram a escolha como um marco para o início das comemorações. A proposta do tema reforça a identidade da Pega-Pega, sempre ligada à força da tradição, à criatividade e ao compromisso com espetáculos que encantam o público acreano.
Rumo ao seu ano mais simbólico, a Junina Pega-Pega promete uma temporada especial em 2026, iluminada pelo enredo “Ao Redor do Sol” e pela celebração das suas três décadas de trajetória, arte e resistência cultural.
O tema foi idealizado por Rebeka Andrews, historiadora, brincante e que há anos atua na produção das temáticas da junina. Com sua formação e seu vínculo afetivo com o grupo, Rebeka viu em Ao Redor do Sol a metáfora perfeita para traduzir essa trajetória. “A Pega-Pega sempre foi sobre força e resistência. Mesmo nos momentos mais difíceis, o grupo nunca deixou de amanhecer. Por isso, escolhi o sol como símbolo desse ciclo que se renova e ilumina nossos 30 anos de história”, pontua.
Rodrigues Alves encerra programação do Novembro Negro com celebração cultural e valorização do legado afro-brasileiro
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio das Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Saúde e Meio Ambiente, em parceria com a Associação das Mulheres Negras do Acre, realizou na manhã desta sexta-feira, 28, o evento de encerramento das ações do Novembro Negro no município.
A programação aconteceu na Quadra Coberta do Ginásio Poliesportivo Rodrigo Passarinho e reuniu alunos, gestores, representantes de movimentos sociais e comunidade em geral, em uma atividade dedicada ao Dia da Consciência Negra e à valorização do legado histórico de Zumbi dos Palmares.
Durante o evento, o público pôde prestigiar apresentações culturais e escolares, além de ações que promoveram o diálogo sobre identidade e resistência, com a participação de representantes de movimentos sociais e coletivos. A celebração contou ainda com mostras da cultura afro-brasileira, com exposição de arte, artesanato e gastronomia típica.
A ação reforça a importância da promoção de políticas públicas voltadas ao combate ao racismo, à valorização da diversidade e ao fortalecimento da identidade cultural do município.
A Prefeitura de Rodrigues Alves reafirma seu compromisso com a promoção da igualdade racial e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alerta para retrocesso ambiental após Congresso desmontar lei de licenciamento
Jerry Correia visita pastor Elielson e parabeniza trabalho da Assembleia de Deus Madureira
Prefeitura de Cruzeiro do Sul encerra campanha Novembro Azul com ação na Unidade de Saúde Jesuíno Lins
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Evento da Fecomércio reúne lideranças e consolida estratégias para fortalecer o turismo no Acre
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos
Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em...
Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas
Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total Após a denúncia...
“Vaqueirinho de Mangabeira”, de 19 anos, morre após invadir jaula e ser atacado por leoa na Bica, em João Pessoa
O jovem de 19 anos popularmente conhecido por “Vaqueirinho de Mangabeira”, morreu após invadir o recinto de uma leoa no...
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves
Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas
A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou...
