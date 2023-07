Ufac oferta mais de 400 vagas residuais para cursos de graduação em Rio Branco e outros municípios do Acre

Pelo menos 443 vagas estão sendo ofertadas para diversos cursos de graduação na Universidade Federal do Acre (Ufac) por meio das vagas residuais nos campus de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

As vagas residuais são decorrentes do desligamento de estudantes por diversos motivos, dentre jubilamentos, desistências ou remanejamentos internos.

Os candidatos aptos a preencherem as vagas devem estar estudando em outras Instituições de Ensino Superior (IES), nacionais ou estrangeiras, ou na própria Ufac, seja do campus Rio Branco ou do interior do estado. Além disto, portadores de diploma de nível superior também podem concorrer, observada a ordem de prioridade por modalidade.

Estão sendo ofertadas vagas nos seguintes cursos no Campus Rio Branco:

Ciências Econômicas: 4 vagas;

Direito: 3 vagas;

Educação Física (bacharelado e licenciatura): 2 vagas;

Enfermagem: 9 vagas;

Engenharia Agronômica: 11 vagas;

Engenharia Civil: 4 vagas;

Engenharia Florestal: 17 vagas;

Engenharia Elétrica: 3 vagas;

Letras (português/inglês/espanhol/libras/francês): 32 vagas;

Matemática: 17 vagas;

Saúde Coletiva: 7 vagas;

Psicologia: 2 vagas;

Música: 31 vagas;

Medicina: 1 vaga;

Medicina Veterinária: 1 vaga;

Jornalismo: 2 vagas;

História (bacharelado e licenciatura): 18 vagas

Geografia (bacharelado e licenciatura): 3 vagas

Ciências Biológicas: 3 vagas;

Química: 23 vagas;

Pedagogia: 3 vagas

Teatro: 33 vagas;

Filosofia: 24 vagas;

No campus Cruzeiro do Sul, estão sendo ofertadas vagas nos cursos de:

Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura): 24 vagas;

Letras (Português/Inglês/Espanhol): 29 vagas;

Enfermagem: 15 vagas;

Direito: 4 vagas;

Pedagogia: 16 vagas;

Engenharia Agronômica: 19 vagas;

Engenharia Florestal: 34 vagas.

Vale destacar que a quantidade de vagas totais para cada curso são distribuídas por período. Além disto , caso o número de candidatos(as) classificados(as) na primeira etapa, por modalidade de ingresso, seja superior ao número de vagas ofertadas no curso, haverá prova.

O edital referente ao segundo semestre de 2023 foi lançado no último dia 30 de junho e está com as inscrições abertas até o próximo dia 14 de julho. Para se inscrever, basta acessar o site da Ufac. Renato Menezes, G1 Acre