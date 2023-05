SENAC e Prefeitura oferecem 100 vagas em cursos profissionalizantes no município de Porto Walter

A Energisa está com processo seletivo para vagas de emprego no Acre. Os profissionais interessados podem se candidatar acessando a plataforma de seleção do Grupo Energisa, no endereço: jobs.kenoby.com.

As vagas oferecidas são para os cargos de eletricistas de linha viva, para atuação em Brasileia. Além disso, a empresa mantém um Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência, Engenheiro Eletricista e Eletricista para atuação em Rio Branco.

A Energisa investe no desenvolvimento das pessoas e de suas carreiras. Os profissionais, de todas as áreas, têm oportunidades para especialização e crescimento. Além de incentivo com bolsas de estudos para cursos técnicos, graduação e pós-graduação.

A empresa ainda oferece plano de saúde e seguro de vida, plano odontológico, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale alimentação e/ou refeição e auxílio creche. A Energisa é a primeira do setor elétrico brasileiro a ocupar uma posição no Linkedin Top Companies entre as empresas mais desejadas pelos brasileiros para se trabalhar e construir carreira.

Como se candidatar

As vagas de emprego estão disponíveis na plataforma de carreiras da Energisa em jobs.kenoby.com. Neste endereço, o interessado seleciona o estado e a cidade de interesse para acessar as vagas que estão abertas. Lá, estarão informações sobre pré-requisitos, atividades e a opção para se inscrever para a vaga.

E se não tiver a vaga desejada no momento, o interessado já pode cadastrar o currículo no Banco de Talentos, que a Energisa entrará em contato assim que surgir a oportunidade aderente ao perfil do profissional.