Sebrae Acre abre processo seletivo para contratação de analistas técnicos, com salários de até R$ 9 mil

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (Sebrae-AC) abriu um processo seletivo para contratação de analistas técnicos, com salários de até R$ 9 mil. As inscrições iniciaram na segunda-feira (6) e vão até o dia 15 de março.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), responsável pela realização de todas as etapas do processo seletivo.

Segundo o edital, os salários são de R$ 5.873,36 para o cargo de Analista Técnico I – Infraestrutura de TI, e de R$ 9. 077, 49 para o cargo de Analista Técnico II – Gestor de TI, com carga horária de 40 horas semanais. O nível de escolaridade exigido é superior em qualquer área de conhecimento relacionada à Tecnologia da Informação.

Além do salário, os aprovados terão benefícios como plano de saúde, previdência privada complementar, seguro de vida em grupo, auxílio-alimentação e/ou refeição, plano odontológico, vale-transporte e auxílio babá, creche e educação, auxílio para filhos portadores de necessidades especiais, licença maternidade, entre outros.

Serão 2 vagas para contratação imediata e mais 20 para formação de cadastro de reserva. A seleção acontece por meio de provas de avaliação de conhecimento objetiva e discursiva, que devem ser realizadas no dia 02 de abril, em Rio Branco.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do IBGP – IBGP Concursos. Por meio do link corresponde às inscrições do Processo Seletivo n° 01/2023 – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae/AC.

